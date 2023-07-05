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頭份、竹南推候車接駁站 鄉親選地點

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣頭份、竹南地區交通車密集，縣長鍾東錦認為，交通車停車上下客的地點需要統一管理，以避免油耗、空汙和造成塞車，昨天宣布推出全民候車接駁點改善計畫，開放鄉親們票選候車接駁站地點，先試辦觀察成效。

頭份、竹南人口密集，工商發展繁榮，並鄰近新竹市，鍾東錦發現日常會有工廠交通車、學校校車和社區、團體等旅遊或進香遊覽車「一直繞」，勢必耗油，排放廢氣汙染，也增加交通及臨時停車的負擔，且搭乘接駁車的鄉親也會有停車需求，因此試辦候車接駁點改善計畫，希望一次解決多個面向問題。

「自己需求自己選！」鍾東錦說，鄉親最知道自己最適合的搭車地點，第一階段開放提出最需要改善的接駁地點及理由，第二階段進行票選，縣府團隊及地方人士再會勘評估，研擬畫設臨時大客車停車位，增加遮陽、候車椅，甚或機車停車格等設施。

縣府先擇定在竹南、頭份設立接駁候車區示範點，再滾動式檢討修正，鍾東錦表示，民眾自己選的地點，更能貼近需求，也更會利用搭乘，如果成效良好，還會推展到其他地區。

鍾東錦強調，全民候車接駁點改善計畫讓民眾票選直接參與縣政，一直是他想分享給縣民的事情，也嘗試讓問題核心回歸到以人民為主的施政方針，尤其社區長輩一年旅遊或進香次數有提升趨勢，這都是好事，可促進身心健康及消費。

鍾東錦 新竹 塞車

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