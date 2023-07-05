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青年租屋補助 竹市加碼1年6千
新竹市長高虹安昨宣布，為落實青年宜居政策，竹市青年租金補助1年再加碼6000元，條件只要符合中央基本補貼標準第三級核定戶、設籍並租屋在竹市的單身青年即可，盼用實質政策補貼青年生活需求、減輕居住負擔。
高虹安說，市府照顧設籍及租屋於竹市的青年，若是「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」基本補貼標準第三級核定戶（家庭成員1人且未滿40歲，且未具有社經弱勢身分者），市府將再加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」1年6000元，預計於營建署核定後，約10月持核定函受理申請，並採一次性發放，協助剛出社會單身青年減輕居住負擔。
都發處說明，112至113年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，今年7月3日至明年12月31日開放申辦，竹市每戶每月補貼分級金額為2400元至5000元；竹市青年租金加碼補貼可持相關文件至都市更新科臨櫃申請，受理期間自今年9月1日起至明年12月31日。
都發處說，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，若房東為住宅所有權人，將住宅出租予符合租金補貼申請資格者，經認定為公益出租人，可享有租金所得免稅額每月1萬5000元、房屋稅與地價稅皆比照自用住宅稅率等租稅優惠，讓房東房客共享政策雙贏。
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