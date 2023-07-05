竹縣AI回收站啟用 4顆廢電池換1元

新竹縣政府與清華大學研究團隊攜手合作，開發能自行識別、分類的AI無人電池回收站，目前已啟用9站，不僅回收更簡便，即日起到7月15日止，每回收4顆電池就可獲得1元獎勵金。

竹縣環保局表示，AI無人電池回收站結合清大研發能力、業界贊助回收獎勵金，新竹縣提供示範場域，是產官學合作提供創新服務的展現，透過人工智慧進行電池識別、無人化現金回饋，也落實新竹縣科技智慧城政策。

回收站分別位於環保局、竹北新崙里及中興里的里民活動中心、新豐鄉埔和村、湖口鄉湖口村、芎林鄉華龍村、新埔鎮田新里的「城市蜂收站」與新埔老人會所，以及竹東福龍宮；回收種類共7款，分別是1號到4號乾電池、9V方型電池、筒型鋰電池及卡片式電池，鈕扣型及廢液流出的廢電池暫不回收。

清大資訊工程系特聘教授黃能富表示，過去電池回收需人工分類，費時費力，這次研究生設計的回收機能自行識別、分類，讓業者收取更簡便，另結合物聯網，進行回收物內容分析，提供大數據給相關單位參考。

資工系研究生楊宇軒說，民眾投入電池後，經圖像擷取、預處理、AI分析、自動分類及回饋金累進的流程，機器會結合硬幣給付機，回收結束後，按兌換鍵即可直接獲得獎勵金。

清大團隊也設計了情境遊戲，提供1至5倍回收獎勵金回饋，減少民眾投入電池後不耐等待的負面情感。