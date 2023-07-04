狹小巷弄火警不可輕忽 桃園消防出動美式梯架演練救援
為因應各狹小巷弄場所可能發生重大火災，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊今至龜山區萬壽路二段46巷內進行困難地區火災搶救演練，模擬火災現場可能發生的各種狀況，穿著全套消防防護裝備進行水線布署、人命搜救及破壞作業等。現場使用美式梯架升至二樓入室搶救受困民眾，並順利將民眾帶至安全處。
狹小巷弄萬一發生火災，消防車輛進入不易，為了能夠迅速進行車輛、水線布屬及人命搜救，可能面對狹小巷弄建築物，因此期望利用現有的訓練設施，透過加強部分技能重點訓練，達到提升並堅實消防人員熟練移動式幫浦使用、狹小巷弄布線、架梯射水等技能，同時加強室內排煙方法運用，訓練指揮官應變處理能力、培養救災團隊彼此默契。
迴龍分隊長徐浩峰表示，狹小巷弄搶救需視現場情況調整救災戰術，因此第一線救災人員需熟悉現場環境把握搶救重點，在自身安全的前提下提升搶救效能。同時呼籲民眾，平時需將車輛停放在合法的停車位，切勿在巷弄內堆積雜物，以免延宕消防人員救災的黃金時間，期盼大家共同守護彼此生命財產之安全。
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