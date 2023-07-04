狹小巷弄火警不可輕忽 桃園消防出動美式梯架演練救援

為因應各狹小巷弄場所可能發生重大火災，桃園市消防局第一大隊迴龍分隊今至龜山區萬壽路二段46巷內進行困難地區火災搶救演練，模擬火災現場可能發生的各種狀況，穿著全套消防防護裝備進行水線布署、人命搜救及破壞作業等。現場使用美式梯架升至二樓入室搶救受困民眾，並順利將民眾帶至安全處。

狹小巷弄萬一發生火災，消防車輛進入不易，為了能夠迅速進行車輛、水線布屬及人命搜救，可能面對狹小巷弄建築物，因此期望利用現有的訓練設施，透過加強部分技能重點訓練，達到提升並堅實消防人員熟練移動式幫浦使用、狹小巷弄布線、架梯射水等技能，同時加強室內排煙方法運用，訓練指揮官應變處理能力、培養救災團隊彼此默契。