公館鄉籌辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽 即起報名

苗栗縣公館鄉公所結合紅棗產季並推廣客家文化，獲縣府和中油補助經費，7月29日將首度舉辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽，開放高中組和大專院校組參賽，各組首獎獎金3萬元，總獎金達25萬元，參賽舞蹈不限形式，希望融入花布、藍衫等客家元素，鄉公所歡迎學生踴躍組隊參賽拿獎金、展現青春活力，報名至24日止。

縣長鍾東錦、公館鄉長何在鑫等人上午在縣府大廳為這場全國青春舞蹈大賽行銷。鍾東錦指出，舞蹈競賽吸引年輕人，組隊參賽並能帶動親友造訪公館鄉及苗栗縣，屆時到果園採紅棗，帶動在地觀光旅遊，串連客庄生活圈，一舉數得。

何在鑫表示，公館舊名「隘寮」，今年首度在苗栗特色館辦全國青春舞蹈大賽，盼以舞蹈活動作為媒介，融入花布、藍衫、紙傘等客家元素，形塑客家新風貌，活動當天準備200斤紅棗鮮果，送完為止。