公館鄉籌辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽 即起報名
苗栗縣公館鄉公所結合紅棗產季並推廣客家文化，獲縣府和中油補助經費，7月29日將首度舉辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽，開放高中組和大專院校組參賽，各組首獎獎金3萬元，總獎金達25萬元，參賽舞蹈不限形式，希望融入花布、藍衫等客家元素，鄉公所歡迎學生踴躍組隊參賽拿獎金、展現青春活力，報名至24日止。
縣長鍾東錦、公館鄉長何在鑫等人上午在縣府大廳為這場全國青春舞蹈大賽行銷。鍾東錦指出，舞蹈競賽吸引年輕人，組隊參賽並能帶動親友造訪公館鄉及苗栗縣，屆時到果園採紅棗，帶動在地觀光旅遊，串連客庄生活圈，一舉數得。
何在鑫表示，公館舊名「隘寮」，今年首度在苗栗特色館辦全國青春舞蹈大賽，盼以舞蹈活動作為媒介，融入花布、藍衫、紙傘等客家元素，形塑客家新風貌，活動當天準備200斤紅棗鮮果，送完為止。
公館鄉公所表示，舞蹈賽分高中職、大專院校組2組，每組限額20隊，每隊人數6人以上，不限街舞、流行舞、MV舞、熱舞，各式舞碼都可參加，採網路線上報名並需要同步上傳參賽歌曲MP3（3至5分鐘），各組選出前五名及優勝5名，兩組共20個獎項。前五名獎金依序為3萬元、2萬5000元、2萬元、1萬5000元及1萬元，優勝獎金5000元；即日起可上網報名（報名連結：https://forms.gle/jtGgAzab4zMuHtoN9 ）或到鄉公所網站最新消息搜尋報名連結。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言