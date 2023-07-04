快訊

藍正龍驚爆婚變後首露面 親自證實「與周幼婷已分開」

雜糧基金會爆用補助養樁腳 黃國昌點名綠營3人：聘親屬「高中學歷月領49K」

公館鄉籌辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽 即起報名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉公所7月29日將首度舉辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽，開放高中職、大專院校學生組隊參賽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉公所7月29日將首度舉辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽，開放高中職、大專院校學生組隊參賽。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉公所結合紅棗產季並推廣客家文化，獲縣府和中油補助經費，7月29日將首度舉辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽，開放高中組和大專院校組參賽，各組首獎獎金3萬元，總獎金達25萬元，參賽舞蹈不限形式，希望融入花布、藍衫等客家元素，鄉公所歡迎學生踴躍組隊參賽拿獎金、展現青春活力，報名至24日止。

縣長鍾東錦、公館鄉長何在鑫等人上午在縣府大廳為這場全國青春舞蹈大賽行銷。鍾東錦指出，舞蹈競賽吸引年輕人，組隊參賽並能帶動親友造訪公館鄉及苗栗縣，屆時到果園採紅棗，帶動在地觀光旅遊，串連客庄生活圈，一舉數得。

何在鑫表示，公館舊名「隘寮」，今年首度在苗栗特色館辦全國青春舞蹈大賽，盼以舞蹈活動作為媒介，融入花布、藍衫、紙傘等客家元素，形塑客家新風貌，活動當天準備200斤紅棗鮮果，送完為止。

公館鄉公所表示，舞蹈賽分高中職、大專院校組2組，每組限額20隊，每隊人數6人以上，不限街舞、流行舞、MV舞、熱舞，各式舞碼都可參加，採網路線上報名並需要同步上傳參賽歌曲MP3（3至5分鐘），各組選出前五名及優勝5名，兩組共20個獎項。前五名獎金依序為3萬元、2萬5000元、2萬元、1萬5000元及1萬元，優勝獎金5000元；即日起可上網報名（報名連結：https://forms.gle/jtGgAzab4zMuHtoN9 ）或到鄉公所網站最新消息搜尋報名連結。

苗栗縣公館鄉公所7月29日將首度舉辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽，開放高中職、大專院校學生組隊參賽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉公所7月29日將首度舉辦「舞動隘寮夏」全國青春舞蹈大賽，開放高中職、大專院校學生組隊參賽。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 苗栗縣 客家文化

延伸閱讀

姚宥米赴丹麥拿下國際腦麻競速車3面金牌 再獲總統教育獎

苗栗青少年校園特派員訪鍾東錦 問「為什麼想選縣長？」

苗縣公館鄉全國青春舞蹈大賽7月29日登場 最高獎金3萬元

頭份信德國小下學年轉型 成為苗縣第一所公辦民營國小

相關新聞

桃園戶政35績優人員6戶所表揚 張善政：服務我打100分

桃園市長張善政今天中午表揚桃園市績優戶政人員35人，頒發「戶政楷模」牌座祝賀，其中陳凱福、游雅淳等5人更獲內政部全國績優...

竹北瓦斯漏氣電話接到手軟 10天派案逾4千件總機擴增至20線

新竹縣竹北市瓦斯整壓站上月24日因減壓設備故障，驟升壓力導致許多民宅瓦斯漏氣，新竹瓦斯公司電話也接到手軟。總經理邱世昌表...

單月6萬通諮詢電話創紀錄 桃園1999服務獲金牌肯定

桃園1999市民專線今年第4度獲得「台灣服務業大評鑑」金牌獎，在353家企業中脫穎而出。市府研考會指出，1999作為市民...

舊有資材室要申請簡易水保 苗栗三管齊下希望化解民怨

苗栗縣大湖鄉今年申請補發舊有資材室等農業設施案件遽增，必要的簡易水土保持計畫動輒10幾萬元，引發怨聲載道，鄉長黃惠琴請命...

竹北氣爆大樓建物安全鑑定中 完整報告預計7月底出爐

新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆，建物結構是否安全，仍是住戶擔憂焦點。新竹瓦斯公...

關西水汙染農民憂毀良田 縣府化驗結果預計這天公布

新竹縣關西鎮日前因鳳山溪有毒汙水汙染事件，造成下游部分農田灌溉支流有被毒汙水侵入的疑慮，新竹縣府農業處已啟動採檢化驗，要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦