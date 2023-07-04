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關西仙草推品牌化 大馬科技顧問返台助農產行銷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
彭士豪（左2）將返鄉，在關西協助仙草推動品牌化及保健食品化。圖／竹縣府提供
彭士豪（左2）將返鄉，在關西協助仙草推動品牌化及保健食品化。圖／竹縣府提供

仙草是新竹縣關西鎮知名的農特產品，但在價格上無法與低廉的印尼產仙草競爭，為提升關西仙草價值，出身關西的馬來西亞拿督、馬國綠色產業科技顧問彭士豪決定返鄉，協助關西仙草保健品化、品牌化，期望提高農戶收益，帶動地方繁榮。

彭士豪是土生土長關西人，不過1997年退伍後，便隻身前往馬來西亞從事農業生技化，生產生物肥料、植物性疫苗，並和工研院合作，將馬來西亞大量的農業廢棄物精加工，讓纖維素化身功能糖，如木糖醇、阿拉伯糖等提供大型保健公司、知名巧克力使用。

彭士豪遠赴馬來西亞打拚26年，在農業生技闖出一片天，不僅獲拿督榮譽，更成為馬國政府綠色產業科技顧問唯一的華人，今天他在關西鎮長陳光彩、農會代表的陪同下，拜會新竹縣長楊文科，表達將鮭魚返鄉，協助故鄉關西知名的仙草保健品化、品牌化。

彭士豪指出，關西仙草風味佳，種作時比較重視環境的永續，可是若只當成食品販賣，價格拚不過大量生產仙草的印尼，在紅海市場的廝殺居下風，非常可惜，但是若把關西仙草與保健品結合，建立品牌，就可讓價格三級跳，成為綠金、黑金，開創出藍海。另外，仙草熬煮後的纖維也可精加工再利用，落實農業循環經濟。

楊文科肯定彭士豪用農業、生技做外交的傑出表現，未來返鄉對關西有很大幫助，可吸引青農、增加就業，挽救關西人口流失的狀況，也看好彭士豪在農業生技及開創藍海的作為，可帶動新竹縣的整體農業的發展。

 縣府農業處表示，新竹縣的農產品特色鮮明，但生產面積有限，若能結合農業科技，發展多元農業衍生產品，對於農業升級轉型有很大的發展空間，對於農業科技投入關西鎮，樂觀其成並將適時協助及輔導，期能提高農業附加價值，增加農民收益。

馬來西亞 新竹 生技

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