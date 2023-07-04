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苗栗青少年校園特派員訪鍾東錦 問「為什麼想選縣長？」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣青少年校園特派員夏令營的學員下午專訪縣長鍾東錦並合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營的學員下午專訪縣長鍾東錦並合影留念。記者胡蓬生／攝影

「請問您為什麼想選縣長？」、「如果重來一次還會想選擇當縣長嗎？」苗栗縣教育處一連3天舉辦青少年校園特派員夏令營，參加學員下午採訪縣長鍾東錦，針對鍾選縣長的生涯規畫、上任後面臨的困難、平日休閒、教育政策等提問，鍾東錦侃侃而談，並鼓勵大家在各種場合都要有信心、更自在的面對。

苗栗縣政府與聯合報教育事業部合作推出這次校園特派員夏令營，參加學員來自縣內各國中學生共39人，盼鼓勵學生運用讀報所學，融入SDGs指標議題任務，完成主題報導寫作，提升媒體識讀能力，今天下午分組安排專訪鍾東錦及局處首長的實務及體驗課程，其中苗栗、照南、公館、頭份國中共9名學員在縣府專訪縣長。

鍾東錦面對學生的提問自在地侃侃而談，他也請學員不要拘泥，放鬆心情盡量發問，對於為何會選縣長等提問，鍾東錦說明他當初原本只想任滿2屆議長就退休，但面對政黨提名的不公，加上不服輸個性，深感社會、國家或學校都不應該存在不公不義，因此決心挑戰縣長選舉，過程中面對種種攻詰，但事後證明選民支持他的理念，如果重來一次，他還是會參選縣長。

鍾東錦回答縣府提出校園高鈣午餐、赴新加坡參訪等教育政策，也說明苗栗目前仍處在財政困難情況，但對縣民該有的福利政策仍會努力推動完成；訪談時見到有的學員較拘謹，他並鼓勵大家在各種場合要更有信心、自在面對。

教育處指出，7月3日起的三天營隊由聯合報寫作教室蔡凱文擔任主要授課教師，提供專業知識與實務經驗指導學生，營隊以「新聞力」為主軸，致力培養學生的編輯與新聞寫作能力，課程涵蓋編輯力提升、新聞寫作技巧、圖文並茂報刊美學、新聞與多角思考、設計高品質訪談等多個單元，透過實作環節，讓學生實際採訪與撰寫新聞。明天下午將辦成果發表會。

苗栗縣長鍾東錦（右）下午接受青少年校園特派員夏令營的學員專訪，針對各項提問侃侃而談。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）下午接受青少年校園特派員夏令營的學員專訪，針對各項提問侃侃而談。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）下午接受青少年校園特派員夏令營的學員專訪，針對各項提問侃侃而談。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右）下午接受青少年校園特派員夏令營的學員專訪，針對各項提問侃侃而談。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營的學員，下午專訪縣長鍾東錦提問。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營的學員，下午專訪縣長鍾東錦提問。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營的學員，下午專訪縣長鍾東錦提問。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣青少年校園特派員夏令營的學員，下午專訪縣長鍾東錦提問。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 苗栗縣 夏令營

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