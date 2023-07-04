苗栗青少年校園特派員訪鍾東錦 問「為什麼想選縣長？」
「請問您為什麼想選縣長？」、「如果重來一次還會想選擇當縣長嗎？」苗栗縣教育處一連3天舉辦青少年校園特派員夏令營，參加學員下午採訪縣長鍾東錦，針對鍾選縣長的生涯規畫、上任後面臨的困難、平日休閒、教育政策等提問，鍾東錦侃侃而談，並鼓勵大家在各種場合都要有信心、更自在的面對。
苗栗縣政府與聯合報教育事業部合作推出這次校園特派員夏令營，參加學員來自縣內各國中學生共39人，盼鼓勵學生運用讀報所學，融入SDGs指標議題任務，完成主題報導寫作，提升媒體識讀能力，今天下午分組安排專訪鍾東錦及局處首長的實務及體驗課程，其中苗栗、照南、公館、頭份國中共9名學員在縣府專訪縣長。
鍾東錦面對學生的提問自在地侃侃而談，他也請學員不要拘泥，放鬆心情盡量發問，對於為何會選縣長等提問，鍾東錦說明他當初原本只想任滿2屆議長就退休，但面對政黨提名的不公，加上不服輸個性，深感社會、國家或學校都不應該存在不公不義，因此決心挑戰縣長選舉，過程中面對種種攻詰，但事後證明選民支持他的理念，如果重來一次，他還是會參選縣長。
鍾東錦回答縣府提出校園高鈣午餐、赴新加坡參訪等教育政策，也說明苗栗目前仍處在財政困難情況，但對縣民該有的福利政策仍會努力推動完成；訪談時見到有的學員較拘謹，他並鼓勵大家在各種場合要更有信心、自在面對。
教育處指出，7月3日起的三天營隊由聯合報寫作教室蔡凱文擔任主要授課教師，提供專業知識與實務經驗指導學生，營隊以「新聞力」為主軸，致力培養學生的編輯與新聞寫作能力，課程涵蓋編輯力提升、新聞寫作技巧、圖文並茂報刊美學、新聞與多角思考、設計高品質訪談等多個單元，透過實作環節，讓學生實際採訪與撰寫新聞。明天下午將辦成果發表會。
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