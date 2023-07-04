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苗縣公館鄉全國青春舞蹈大賽7月29日登場 最高獎金3萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
「2023舞動隘寮夏-全國青春舞蹈大賽」7月29日在苗栗特色館登場，第一名獎金3萬元，縣長鍾東錦等人歡迎組隊參賽。記者范榮達／攝影
「2023舞動隘寮夏-全國青春舞蹈大賽」7月29日在苗栗特色館登場，第一名獎金3萬元，縣長鍾東錦等人歡迎組隊參賽。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉公所爭取縣政府、台灣中油公司補助，今年7月29日在苗栗特色館辦理「2023舞動隘寮夏-全國青春舞蹈大賽」，第一名獎金3萬元，縣長鍾東錦、公館鄉長何在鑫等人歡迎舞林高手組隊參賽。

舞動隘寮夏-全國青春舞蹈大賽分高中職組、大專院校組，每組限額20隊、每隊人數需6人以上，不限街舞、流行舞、MV舞、熱舞等舞碼或形式，比賽總獎金25萬元，兩組各取前五名及優勝頒發獎金3萬元至5000元不等。

比賽7月29日在苗栗特色館舉行，即日至7月24日網路線上報名，或苗栗縣公館鄉公所網站最新消息搜尋報名連結，洽詢電話037-482435。

今天活動記者會由熱舞揭開序幕，鍾東錦、何在鑫，及縣議員孫素娥，曾美露、張志宇、余文忠、許櫻萍、徐筱菁到場致意，鍾東錦表示，舞蹈競賽能引導年輕人熱愛運動，年輕人報名參賽也能帶動親友，可以到果園採紅棗，帶動在地觀光旅遊產業，串連客庄生活圈，一舉數得。

何在鑫說，公館舊名隘寮，為傳承和創新客家文化、鼓勵青少年培養運動休閒興趣，及展現客家庄的年輕活力，首度舉辦青春舞蹈大賽，以舞蹈媒介，融入花布、藍衫、紙傘等客家情境元素，形塑客家新風貌，增加客家文化與各地交流的機會，活動當天準備200斤紅棗鮮果，送完為止。

鍾東錦 運動 苗栗縣

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