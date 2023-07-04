桃園科技執法中心啟用 建置、舉發、申訴一條龍

桃園市近年人口及車輛數大幅增加，為維護民眾交通安全及防制交通事故，桃園科技執法建置破300處，對此桃園市警察局規劃「交通科技執法中心」，今在大園區園三街180號成立，除了利用智慧科學有效防制交通事故發生，也能解決受理會勘、申訴業務吃重等情形。

「交通科技執法中心」前身為水務局汙水處理廠，廠區遷離後改由市警局重新規劃，將承辦相關業務的10名員警任務編組成立交通科技執法中心，「規劃、建置、會勘、舉發及申訴」一條龍，平時除了業務處理，未來也將開放民眾、學生參觀。

交通警察大隊統計，目前桃園科技執法設置共312處，包括固定式測速及闖紅燈照相124處、路口多功能執法33處、區間測速14處、租賃式科技執法102處，交通局建置39處。為強化未禮讓行人執法工作，去年建置2處汽車未禮讓行人科技執法，分別位於桃園成功三民路口及桃園中正復興路口，啟用至今合計取締1799件。

另外交大公布執法總件數，去年共142萬848件，其中科技執法38萬9363件，占去年總件數27.40%；今年1至5月總件數累計71萬5161件，其中科技執法19萬9369件，僅5個月就占去年總件數50.33%。

對此桃園市長張善政今出席完工啟用典禮，表示成立交通科技執法中心後，將可達到AI辨識分析及智慧交通管理2大目標，有效減少警力派遣，並以數據分析為導向，整合相關科學數據資料，防制交通事故發生；同時強化與交通局、養護工程處、水務局、環保局所有設置科技執法單位的橫向溝通，整合各單位科技執法資料。

警察局長吳坤旭則表示，大園分隊新駐地廳舍在今天整修後啟用，優質的辦公場所及設備可有效提升警察同仁的辦事效率，提高為民服務的品質，且大園分隊新廳舍位於大園及鄰近觀音區，可兼顧兩區市民交通安全。