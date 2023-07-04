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桃園戶政35績優人員6戶所表揚 張善政：服務我打100分

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）頒獎表揚桃園戶政事務所主任王瓊慧（右）獲績優戶政事務所第一名表揚。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）頒獎表揚桃園戶政事務所主任王瓊慧（右）獲績優戶政事務所第一名表揚。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天中午表揚桃園市績優戶政人員35人，頒發「戶政楷模」牌座祝賀，其中陳凱福、游雅淳等5人更獲內政部全國績優戶政人員表揚，張善政說，戶政電腦化後，民眾隨便到任何戶政事務所都可辦理戶政、印鑑證明等，服務無微不至，若要給戶政打分數「我打100分」，若問有無改進空間「我也想不出來」。

桃園市府在中壢區舉辦今年戶政日表揚活動，全市戶政事務所選出績優戶政人員35人及6個績優戶政事務所逐一接受張善政頒獎表揚，其中楊梅戶所秘書陳凱福、八德戶所課長游雅淳等5人更獲獲內政部全國績優戶政人員表揚，服務戶政27年的陳凱福從人工手寫到電腦化，堅持崗位做到讓民眾滿意的服務，游雅淳服務戶政25年秉持不讓民眾白跑的心情服務，受到民政局長劉思遠肯定。

陳凱福表示，他待過新北、桃園7個戶所，15年前為就近照顧長輩返回桃園服務，在戶政電腦化後，有感戶藉相關業務愈加繁重，工作量大增，服務卻不能打折，曾有一位日本人操著不流利的中文，來洽詢50年前在台的工廠舊址，由於戶藉找不到，他運用Google map搜尋和陪同尋訪終於找到，讓日本人滿意致謝，「民眾的滿意就是我的最大動力」。

游雅淳表示，在她的戶政生涯，印象最深的是協助一位19歲女孩取得身分過程，女孩因祖母過世在親友家輪流寄養，沒有出生、就學紀錄，她接下辦理積極協助，讓女孩完成初設戶籍，看到女孩拿到身分證的開心神情，讓她覺得開心又欣慰，身在公家單位，看到洽公的民眾完事，沒有白跑一趟，就讓她覺得很欣慰。

張善政表示，他曾多次到戶政事務所辦理戶藉，戶政人員的服務可說是無微不至，表現100分，戶政電腦化很多年，連國外講到台灣的戶政服務都非常敬佩，「台灣怎能把戶政做得這麼好」，代表戶政服務的效率最好，市府推薦八德、觀音區戶所結合科技服務、在地元素，獲內政部績優戶政機關績優肯定，7月1日戶政日剛過，很感謝戶政人員的辛勞，「 你們辛若了，也是市府的驕傲」。

桃園市長張善政（左三）頒發「戶政楷模」表揚績優戶政人員，給戶政打100分。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）頒發「戶政楷模」表揚績優戶政人員，給戶政打100分。記者曾增勳／攝影
楊梅戶所秘書陳凱福（左）、八德戶所課長游雅淳（右）獲內政部全國績優戶政人員表揚肯定。記者曾增勳／攝影
楊梅戶所秘書陳凱福（左）、八德戶所課長游雅淳（右）獲內政部全國績優戶政人員表揚肯定。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）頒獎表揚楊梅戶所秘書陳凱福（右一）等人榮獲全國績優戶政人員殊榮。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）頒獎表揚楊梅戶所秘書陳凱福（右一）等人榮獲全國績優戶政人員殊榮。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）頒獎表揚桃園等6個績優戶政事務所，肯定戶政服務無微不至。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）頒獎表揚桃園等6個績優戶政事務所，肯定戶政服務無微不至。記者曾增勳／攝影

張善政 內政部

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