竹北瓦斯漏氣電話接到手軟 10天派案逾4千件總機擴增至20線

新竹縣竹北市瓦斯整壓站上月24日因減壓設備故障，驟升壓力導致許多民宅瓦斯漏氣，新竹瓦斯公司電話也接到手軟。總經理邱世昌表示，目前總機已擴增至10線，由瓦斯公司及新竹縣行政處、產發處支援調派人力接聽，為即時接聽用戶需求，將擬加開臨時電話擴增至20線，並加派人手接聽。

邱世昌在今天縣府主管會報中指出，造冊列管申請漏氣檢測案件，新竹瓦斯公司6月25日派案1010戶，完成652戶；6月26日派案712戶，完成410戶；6月27日派案621戶，完成377戶；6月28日派案730戶，完成518戶；6月29日派案493戶，完成349戶；6月30派案463戶，完成425戶；7月1日派案140戶，完成100戶，派案共計4169戶，完成2831戶。

關於社區「帝王至尊」大樓的水、電管線檢修部分，邱世昌說，6月24日已請廠商進場逐戶評估檢測，若合格開立保固書保固一年，若不合格將進行維修，目前仍有3戶漏水待修，因須加裝開關閥，預計7月4日進場施工。

公共設施水電部分，邱世昌說，目前已全面檢測完畢，經檢測結果B棟9樓以上電線待維修，預計全數2周內修復完成。

針對施工造成的營業廢棄物及事故殘骸物，邱世昌表示，瓦斯公司目前尋找清潔公司處理清運，另受損期間無法居住的管理費，由瓦斯公司支付2個月管理費用，後續再視個案住戶情形討論。

邱世昌強調，關於民眾財損，6月26日已派員駐點帝王至尊社區受理民眾理賠案件，同時也會同里長檢查空屋瓦斯有無漏氣，經檢視名單共計463戶，6月29日已派員開始檢測，派案25件；6月30日派案438件，完成400件，經檢測有漏氣者已關表，並連同尚未檢測的用戶一併辦理發文通知。