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舊有資材室要申請簡易水保 苗栗三管齊下希望化解民怨

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國土計畫法2025年5月1日上路，苗栗縣大湖鄉長黃惠琴今天在縣務會議提案，希望舊有的農業設施，沒有涉及改變地形、地貌，可以免提簡易水土保持計畫。記者范榮達／攝影
國土計畫法2025年5月1日上路，苗栗縣大湖鄉長黃惠琴今天在縣務會議提案，希望舊有的農業設施，沒有涉及改變地形、地貌，可以免提簡易水土保持計畫。記者范榮達／攝影

苗栗縣大湖鄉今年申請補發舊有資材室等農業設施案件遽增，必要的簡易水土保持計畫動輒10幾萬元，引發怨聲載道，鄉長黃惠琴請命，希望沒有改變地形、地貌的前提下，可以免辦簡易水土保持計畫。縣府回應，已函文水土保持局函釋，水土保持服務團駐點提供相關諮詢，及串連立委提案修法，三管齊下希望解決問題。

黃惠琴今天參加縣務會議，她提案指出，大湖鄉舊有資材室、包裝場、集貨場及農路鋪面等農業設施，因國土計畫法2025年5月1日上路，因此農民申請補發容許使用案件持續增加，這些舊有設施沒有涉及開挖或整地，卻必須花10幾萬元檢具簡易水保計畫，相當不合理。

此外，鄉公所今年以來接獲相關的40多件檢舉違反水土保持案件，部分農民怨聲載道，希望資材室等舊有農業設施，沒有改變地形、地貌前提下，可以免提簡易水保計畫，否則國土計畫法施行後，都將違反農業容許使用。

縣府水利處指出，大湖鄉全鄉都屬山坡地範圍，涉及水土保持法規定開發行為，都必須擬具水保計畫，因此資材室舊有農業設施，仍必須依法檢具，至於沒有涉及改變地形、地貌的部分，縣府已函文水土保持局函釋，另，縣府水土保持服務團可以提供相關諮詢，也請民眾多多利用。

縣長鍾東錦認為這是許多縣市面臨的共通問題，舊有農業設施沒有任何改變，新法上路申請容許使用，請鄉鎮市公所向縣籍立委反映，並串連其他縣市立委，提案修法改善。

農民 鍾東錦 鄉長 苗栗縣

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