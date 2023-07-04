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竹北氣爆大樓建物安全鑑定中 完整報告預計7月底出爐

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北社區帝王至尊發生氣爆，建物結構是否安全，仍是住戶擔憂焦點。圖／報系資料照
竹北社區帝王至尊發生氣爆，建物結構是否安全，仍是住戶擔憂焦點。圖／報系資料照

新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，導致社區帝王至尊發生氣爆，建物結構是否安全，仍是住戶擔憂焦點。新竹瓦斯公司總經理邱世昌指出，新竹縣建築師公會已於6月27日完成現勘，預計7月7日先提供主結構的安全鑑定報告書，其餘88戶監測也計畫在7月底前完成，預計7月底就會有詳細的大樓安全鑑定報告。

邱世昌今天在縣府主管會報中指出，關於帝王至尊大樓結構安全，新竹縣工務處將委由新竹縣建築師公會進行帝王至尊大樓安全鑑定，6月30日已施作公共區域及氣爆戶上、下樓層的水平測量、鑽心取樣；7月1日3位建築師也完成地下1、2樓、屋突及針對社區1樓其中1戶店面、7至12樓部分住戶等16戶，共計完成17戶的會勘、紀錄、拍照。

邱世昌表示，其餘仍有84戶住戶及4戶店面，將透過社區主委連繫，預計在7 月底完成全社區的檢視，同時7月底就會有詳細的大樓安全鑑定報告，後續也會請新聞處發布帝王至尊社區建築物結構安全無虞訊息，讓住戶可以安心回到家園。

邱世昌指出，新竹縣建築師公會已於6月27日完成現勘，詳細報告預計7月底出爐。記者黃羿馨／攝影
邱世昌指出，新竹縣建築師公會已於6月27日完成現勘，詳細報告預計7月底出爐。記者黃羿馨／攝影

新竹 建築 氣爆

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