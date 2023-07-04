關西水汙染農民憂毀良田 縣府化驗結果預計這天公布

新竹縣關西鎮日前因鳳山溪有毒汙水汙染事件，造成下游部分農田灌溉支流有被毒汙水侵入的疑慮，新竹縣府農業處已啟動採檢化驗，要為稻作安全把關，預計7月10日前化驗結果將公布，若有肇生安全疑慮，農會將協助農友啟動救濟措施。

縣府農業處表示，因鳳山溪汙染事件，近來不少關心環保的地方人士及農民憂心水汙染是否造成鳳山溪沿線農業生產環境影響，農業處為確保農業生產安全，並積極回應民眾疑慮，已於6月28日會同關西鎮公所人員採樣鳳山溪流域農作物重金屬汙染監測。

農業處指出，監測區域從渡船頭流域到石光里流域，分別採等距抽檢土壤，涵蓋關西鎮上南片段南片小段、北山段及石光段等，共4處耕作區域，預計檢驗結果最快本周內出爐，納入這次辦理監測的田區，屆時應檢具相關檢測報告辦理後續繳交公糧事宜。

據了解，鳳山溪因艾斯巴達公司傾倒有毒廢溶劑造成嚴重汙染，除了自來水受到影響外，農業灌溉用水也受到衝擊，事發後下游多處灌溉區緊急關閉水閘，避免有毒汙水沖入灌溉支流，但不少農民仍擔心辛苦耕種的稻作受汙染，更傳出要聯合求償的聲音。

因臨近1期稻作收購期程，地方農民擔心種出來的稻作有問題，關西鎮農會強調，已經針對下游區域抽樣送驗，屆時化驗結果出爐，就能了解稻作是否受到影響，不過無論如何都不會讓農民權益受到損害，農會與縣府農業處也會做好把關工作。

農會指出，若化驗結果安全無虞，就會依照1期稻作收購期程立即公告辦理稻作收購，農會絕不會不辦理稻作收購，呼籲農民朋友放心。若化驗結果有疑慮，農會也將協助農民朋友啟動救濟機制，主動協調主管機關研討救助事宜，避免及降低農民損失。

農業處強調，有關關西鎮1期稻作收購事宜，將請農會依該轄區稻作田間生育狀況，適時展開公糧收購工作。