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解決竹科塞車！竹縣宣布爭取到經費拓寬二重學府路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
預計將現有道路拓寬至12公尺都市計畫道路寬度，並配合通學系統建置人行道，提升學童通學安全。記者郭政芬/攝影
預計將現有道路拓寬至12公尺都市計畫道路寬度，並配合通學系統建置人行道，提升學童通學安全。記者郭政芬/攝影

近年來新竹縣竹東鎮外五里新大樓櫛比鱗次興建，人口一直增加，但對外通路狹小，特別是前往竹科的道路學府路，每到上下班時間就壅塞。對此，新竹縣府今天宣布爭取到內政部補助經費，將拓寬道路、設置通學人行道等，解決外五里區域的車流。

竹東鎮內許多竹科上班族因為順道送小孩到二重國中，再走替代道路到園區，而選擇行駛中興路三段左轉學府路，但因路口狹窄，尖峰時段經常大排長龍，遇到下雨壅塞情況更加嚴重，近年因二重人口快速增加，塞車狀況更明顯。

新竹縣政府工務處長江良淵指出，為了提升竹東鎮學府路(竹40線)道路服務品質，向中央爭取111-116年生活圈交通系統建設計畫的經費補助，6月26日核定補助6千萬元，中央款4740萬元，地方配合款1260萬元。

竹東學府路上有二重國中，目前道路約8到10公尺，雙向單車道無人行道，且多處路段寬度未達建置通學步道條件。這次的計畫工程範圍起點從學府路與中興路二段(縣道122線)交叉口，至終點學府路187巷口，改善路段長約400公尺，預計將現有道路拓寬至12公尺都市計畫道路寬度，並配合通學系統建置人行道，提升學童通學安全。

這項費用工程費約4千萬，而用地取得費約2千萬，江良淵說，工程主要改善項目包含既有道路拓寬、道路雙側設置排水溝、道路沿線設置夜間照明、道路下方設置共同管溝與管線下地、道路鋪設AC路面及配置雙向雙車道、設置通學人行道等。

工務處指出，這項工程完成後，不僅可紓解地方尖峰時段的塞車問題，更可提升道路服務水準，並完善校園周邊學童通行環境。

這次的計畫工程範圍起點從學府路與中興路二段(縣道122線)交叉口，至終點學府路187巷口，改善路段長約400公尺。記者郭政芬/攝影
這次的計畫工程範圍起點從學府路與中興路二段(縣道122線)交叉口，至終點學府路187巷口，改善路段長約400公尺。記者郭政芬/攝影

新竹 塞車 竹科

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