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鄉親需求自己選 鍾東錦新推頭份、竹南候車接駁站

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦宣布開放鄉親票選候車接駁站地點，提供交通車、遊覽車、校車，臨時上、下乘客。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦宣布開放鄉親票選候車接駁站地點，提供交通車、遊覽車、校車，臨時上、下乘客。記者范榮達／攝影

苗栗縣鍾東錦評估頭份、竹南地區接駁需求，今天宣布開放鄉親票選候車接駁站地點，縣府先試辦，提供交通車、遊覽車甚至校車上、下乘客，希望節能省碳，並解決衍生的交通等問題。

頭份、竹南地區人口密集，工商發展繁榮，並鄰近新竹市，鍾東錦發現日常會有工廠交通車、學校校車，還有社區、團體等旅遊或進香，必須跑遍竹南、頭份，才能全部載客上高速公路。

鍾東錦認為交通車、校車或遊覽車一直繞，勢必耗費汽油，排放廢氣汙染，還有增加交通及臨時停車的負擔，此外，搭乘接駁車的鄉親，也會有停車的需求，因此推出全民候車接駁點改善計畫，希望一次解決多個面向問題。

「自己需求自己選」！鍾東錦說，鄉親最知道自己最適合的搭車地點，第一階段開放提出最需要改善的接駁地點及理由，第二階段進行票選，縣府團隊及地方人士再會勘評估，研擬畫設臨時大客車停車位，增加遮陽、候車椅，甚或機車停車格等設施。

縣府先擇定在竹南、頭份設立接駁候車區示範點，再滾動式檢討修正，鍾東錦表示，民眾自己選的地點，更能貼近需求，也更會利用搭乘，如果成效良好，還會推展到其他地區。

鍾東錦強調，全民候車接駁點改善計畫讓民眾票選直接參與縣政，一直是他想分享給縣民的的事情，也是嘗試讓問題的核心，回歸到以人民為主的施政方針，尤其社區的長輩一年旅遊或進香的次數，有往上提升的趨勢，這都是好事，可以促進身心健康及消費。

鍾東錦 校車 遊覽車 苗栗縣

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