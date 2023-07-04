聽新聞
test
0:00 / 0:00

工作坊DIY郵票？ 新竹郵局：假訊息

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

暑假到來，不少家長安排親子行程或夏令營，有網友在臉書張貼「郵局工作坊」課程，表示可讓小朋友體驗製作屬於自己獨一無二的郵票，引發熱烈詢問，但新竹郵局出面澄清，轄區各大郵局未舉辦製作郵票的夏令營，請大家不要受騙。警方也提醒，散布謠言恐會涉及社會秩序維護法，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

網友在臉書「竹北大小事」貼文指出， 7月8日至7月10日將舉辦「郵局工作訪（應為坊）」課程，3至7歲小朋友皆可報名，讓小朋友體驗製作郵票，都是獨一無二可收藏，時間為早上10時至下午3時，有供餐及茶水，課程費用免費，額滿為止。

消息一出引來網友熱烈詢問，新竹各大郵局也湧進家長詢問的電話，湖口郵局不堪其擾，直接張貼公告：「湖口郵局沒有舉辦7月8日至7月10日暑期做郵票之夏令營，請大家不要受騙」。

新竹郵局則聲明，新竹郵局舉辦的「親子集郵營」日期為8月12至13日，已額滿。網友所提的「郵局工作坊」，並非他們主辦業務。至於網友散布錯誤訊息是否提告，新竹郵局表示暫不提告，並提醒民眾應謹慎求證。

警方表示，網友訊息提到免費，如果民眾沒有財產損失，就不構成詐欺，不過恐違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

郵局 新竹

延伸閱讀

羽球／奧運國手指導 土銀夏令營登場

台南左鎮農會展示新開發芒果點心 周末舉辦烘焙嘉年華

免費做郵票？郵局電話接到手軟 警：散布謠言也違法

補牙也能矽利康DIY？ 牙醫師提醒小心引發蜂窩性組織炎

相關新聞

桃園加碼補助雞舍改建 僅4家申請

傳統養雞場採開放式養殖，容易受溫度、病蟲害影響，為避免國內缺蛋危機再現，農委會推動雞舍轉型升級，桃園市農業局更開全國之先...

桃園智慧農耕團成軍 明碼收費

桃園市政府輔導成立桃園智慧農耕團，提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助各項農事工作，推廣智慧農業，昨天正式成軍啟...

工作坊DIY郵票？ 新竹郵局：假訊息

暑假到來，不少家長安排親子行程或夏令營，有網友在臉書張貼「郵局工作坊」課程，表示可讓小朋友體驗製作屬於自己獨一無二的郵票...

竹南國泰夜市解套有譜 5地可供遷移

苗栗縣竹南鎮國泰夜市是許多人共同記憶，卻因為用地不合法，苗栗縣政府先後5次開罰，昨天協調會提出附近4處公共設施保留地及真...

淡大USR團隊主辦 歷史創意料理「神仙的故鄉：桃園宴」發表

由淡江大學USR團隊「淡北風情e線牽、海陸旅遊全體驗」計畫主辦的歷史創意料理「神仙的故鄉：桃園宴」，於2023年7月1日中午12時20分假桃園福容飯店發表，廣邀對歷史文化饗宴有興趣的朋友共襄盛舉。 餐宴設計者李其霖副教授表示，歷史文化餐宴的設計，除了可以讓大家了解在地歷史之外，也可以顛覆社會大眾對於歷史學門的刻板印象，讓歷史學的應用無所不能。學生也能藉由餐宴的設計開創新的工作機會。

桃園招考清潔隊員放榜 他年僅15歲錄取破紀錄

桃園市環保局今年招考450名清潔隊員，吸引4145人報名，今天放榜結果出爐，總計錄取451人，其中年紀最小僅15歲，進用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦