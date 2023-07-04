工作坊DIY郵票？ 新竹郵局：假訊息

暑假到來，不少家長安排親子行程或夏令營，有網友在臉書張貼「郵局工作坊」課程，表示可讓小朋友體驗製作屬於自己獨一無二的郵票，引發熱烈詢問，但新竹郵局出面澄清，轄區各大郵局未舉辦製作郵票的夏令營，請大家不要受騙。警方也提醒，散布謠言恐會涉及社會秩序維護法，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

網友在臉書「竹北大小事」貼文指出， 7月8日至7月10日將舉辦「郵局工作訪（應為坊）」課程，3至7歲小朋友皆可報名，讓小朋友體驗製作郵票，都是獨一無二可收藏，時間為早上10時至下午3時，有供餐及茶水，課程費用免費，額滿為止。

消息一出引來網友熱烈詢問，新竹各大郵局也湧進家長詢問的電話，湖口郵局不堪其擾，直接張貼公告：「湖口郵局沒有舉辦7月8日至7月10日暑期做郵票之夏令營，請大家不要受騙」。

新竹郵局則聲明，新竹郵局舉辦的「親子集郵營」日期為8月12至13日，已額滿。網友所提的「郵局工作坊」，並非他們主辦業務。至於網友散布錯誤訊息是否提告，新竹郵局表示暫不提告，並提醒民眾應謹慎求證。

警方表示，網友訊息提到免費，如果民眾沒有財產損失，就不構成詐欺，不過恐違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。