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桃園智慧農耕團成軍 明碼收費

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市長張善政（前排右三）昨主持桃園智慧農耕團成軍誓師。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（前排右三）昨主持桃園智慧農耕團成軍誓師。記者曾增勳／攝影

桃園市政府輔導成立桃園智慧農耕團，提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助各項農事工作，推廣智慧農業，昨天正式成軍啟動，採取明碼收費，市府也提供相關補助，減輕農民負擔。

桃園智慧農耕團分為智農中隊、機械中隊、食農中隊及淨零循環中隊4個中隊，成員合計50人，昨在龍潭大北坑茶園示範使用智慧機具，包括智慧澆灌、檢測土壤濕度和酸鹼度等，因茶園普遍缺工，引起茶農興趣。

桃園市長張善政表示，桃園率先全國，輔導青農成立桃園智慧農耕團，成為桃園智慧農業發展重要里程碑，現今農業面臨天候異常、從業人員短缺及高齡化等挑戰，最重要的是引進自動化農機及培養智慧化能力，因此由市府號召有能力的青農協助其他農友。

張善政說，早年有非洲農耕團協助將台灣農業推向國際，如今桃園成立智慧農耕團，盼青農達到省力、提升產業價值及品質的目標，成為其他縣市表率。

農業局長陳冠義說，智慧農耕團最大創新為智農中隊，成員均在其耕作農地導入智農規畫、農事精準管理、數據整合應用、智慧生產作業設施等解決方案，亦發展精準氣候預警、智能灌溉、智慧排程及派遣、精準農業、進銷存系統數據分析等。

機械中隊的基礎為桃園青農機械工班，擴充為特作小隊、雜糧小隊、無人機小隊等，讓施肥、噴藥更精準；食農中隊推廣食農教育，淨零循環中隊以碎枝機處理農業廢棄物，循環再利用。

大隊長廖俊融說，智慧農耕團辦公室在平鎮區的有限責任桃園市青年農民生產合作社，服務採明碼收費，有基本收費及農業使用面積、農機機型、農耕次數各種方式計價，需要用到的農友，可洽農耕團協助。

青農

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