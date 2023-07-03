淡大USR團隊主辦 歷史創意料理「神仙的故鄉：桃園宴」發表

由淡江大學USR團隊「淡北風情e線牽、海陸旅遊全體驗」計畫主辦的歷史創意料理「神仙的故鄉：桃園宴」，於2023年7月1日中午12時20分假桃園福容飯店發表，廣邀對歷史文化饗宴有興趣的朋友共襄盛舉。

餐宴設計者李其霖副教授表示，歷史文化餐宴的設計，除了可以讓大家了解在地歷史之外，也可以顛覆社會大眾對於歷史學門的刻板印象，讓歷史學的應用無所不能。學生也能藉由餐宴的設計開創新的工作機會。

桃園宴設計十道菜來說談桃園十三區的故事，每一道菜除了看菜名猜出是桃園哪一區之外，也可以依照擺盤樣式進行解題。設計者再依照每一道菜進行說菜，闡述該道菜所代表的該區故事以及設計原則。

這是設計者在三年前設計的「滬尾宴」之後的另一力作。希望藉由產官學的合作，讓飲食文化達到真正的知識饗宴，也讓吃的文化發光發熱。

此次餐宴也獲得淡江大學校方、歷史學界、飯店經營者，以及對知識餐宴有興趣的各方賢達共同參與。淡江大學學術副校長許輝煌認為知識餐宴的開展正好符合USR精神，達成大學的社會責任，也讓餐飲文化更加升級。

神仙的故鄉：桃園宴。