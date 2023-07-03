桃園招考清潔隊員放榜 他年僅15歲錄取破紀錄

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局招考清潔隊員今天放榜。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局招考清潔隊員今天放榜。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局今年招考450名清潔隊員，吸引4145人報名，今天放榜結果出爐，總計錄取451人，其中年紀最小僅15歲，進用後將打破紀錄，成為桃園最年輕的清潔隊員。環保局表示，此次考試有許多變革，期勉這批新血加入清潔稽查大隊後，也能秉持拚勁與初衷，為市民提供最優質的服務。

今年清潔隊員招考競爭激烈，環保局盤點，今年清潔隊員招考原本預定名額為450人，由於有2人同分因此增額錄取1人，總計實際錄取451人。一般隊員組錄取266人，最低錄取分數為80.05分；原住民族組錄取90人，最低錄取分數為65.04分；駕駛組錄取90人，最低錄取分數為78.87分；身障組錄取5人，最低錄取分數為96.6分。

其中，錄取隊員中年紀最長55歲，最小僅15歲。環保局表示，過去招考年紀最輕的錄取者為19歲，這次的15歲少年再次打破紀錄。

據了解年僅15歲的他，國中畢業後未再升學，選擇報考清潔隊員，環保局表示，清潔隊員報考資格為設籍桃園市滿4月以上、國小以上學校畢業或具同等學力程度，並符合體格及健檢相關規定即可。

由於15歲以上16歲以下屬「童工」，依法不得從事危險或危害身心工作，該名隊員排序分發時若還未滿16歲，須由監護人須簽署相關文件，並會安排他適當的工作位置。

環保局表示，這次錄取考生將按成績高低進行排序，再依各區中隊缺額辦理分發，每位隊員薪資約3萬3000元，加上清潔獎金8000元，擔任駕駛者，另還會再加發駕駛安全獎金，每月收入超過4萬元，預計今年8月起開始陸續通知進用。

桃園市環保局招考清潔隊員今天放榜，並由環保局長陳世偉正式公告。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局招考清潔隊員今天放榜，並由環保局長陳世偉正式公告。圖／桃園市環保局提供

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