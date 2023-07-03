竹縣府辦新竹全國馬拉松賽 扎根運動風氣

竹縣府今天表示，為鼓勵民眾走出戶外，將辦2023年新竹全國馬拉松挑戰賽暨日出茶太彩繪Fun路跑活動，其中安排有2公里短程賽事，讓民眾能輕鬆體驗路跑，扎根運動風氣。

新竹縣政府將在10月28日於新竹高鐵站前空地，辦「2023年新竹全國馬拉松挑戰賽暨日出茶太彩繪Fun路跑」今天舉行宣傳記者會，縣長楊文科、六角國際公司董事長王耀輝、新竹縣體育會理事長田耕豪等人出席。

楊文科會中表示，路跑部分由新竹縣體育會執行規劃，分有21、10、5及2公里共4個組別，路線主要涵蓋文興路、興隆路、堤頂街及竹22芎林段，讓民眾也能邊欣賞竹縣美景。

楊文科說，其中2公里短程賽事由體育會特別設計，希望讓民眾都能輕鬆體驗路跑，也藉由路跑運動，持續向下扎根全民運動風氣。

王耀輝接受媒體聯訪表示，此次路跑的美食補給站，六角國際將在賽道上提供旗下品牌餐飲美食，如春上布丁蛋糕、烘焙密碼麵包、段純貞牛肉麵滷味等，讓跑者參賽之餘也可盡情享用佳餚。

新竹縣體育會理事長田耕豪致詞說，這次活動也跨界合作，民眾在報名路跑後，還可參加特色彩繪課程，現場活動將分為草、電、花、雨等區，教導民眾運用肢體動作如揮棒、投球等完成繪畫，感受彩繪的樂趣。