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桃園智慧農耕團全國首成軍 張善政：提升農業品質效率

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）主持桃園智慧農耕團成軍誓師。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）主持桃園智慧農耕團成軍誓師。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天至龍潭區主持桃園智慧農耕團誓師大會，授旗智慧農耕團大隊長廖俊融，象徵桃園智慧農耕團正式成軍，張善政表示，桃園率先全國輔導青農成立桃園智慧農耕團，讓農友平時農地照顧可以使用自動灑水、偵測土地含水量等智慧系統，收成時運用機械化、智慧化的農機工具，省力也能提升品質和效率。

桃園市政府輔導青農成立桃園智慧農耕團，透過具備智慧化技術的青農協助農民耕作，同步推動智慧青農示範場域補助計畫，針對智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產和智慧服務四大項補助，最高補助可達100萬元，張善政與來賓實際了解耕耘機、甘藷自動採取機使用及嘗試採茶，體驗青農智慧農耕方式。

張善政表示，早年非洲農耕團協助將台灣農業推向國際，如今桃園成立桃園智慧農耕團，選擇龍潭最重要的茶產業作為示範，希望青農從中發展傑出的智慧農業試驗，達到省力、提升產業價值及品質的目標，一起將桃園智慧農業推展到新境界，成為其他縣市智慧農業的表率。

現在農業面臨天候異常、從業人員短缺及高齡化等挑戰，市府鼓勵青農投入農業，希望青農對新科技有良好的掌握，積極推廣智慧農業，展現更好的效率，其中最重要的是引進自動化農機及培養智慧化能力，並非每位農友皆有能力引進智慧化農機具，對此，市府號召有能力的青農成立桃園智慧農耕團，提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助農民的各項農事工作。

桃園智慧農耕團將分為智農中隊、機械中隊、食農中隊及淨零循環中隊4個中隊，農業局長陳冠義表示，最大創新為智農中隊，該中隊成員均在其耕作農地導入智農規劃、農事精準管理、數據整合應用、智慧生產作業設施等智慧農業相關解決方案。

桃園智慧農耕團成軍誓師啟動，率先龍潭茶園的茶產業為示範服務。圖／農業局提供
桃園智慧農耕團成軍誓師啟動，率先龍潭茶園的茶產業為示範服務。圖／農業局提供
桃園市長張善政主持桃園智慧農耕團誓師成軍服務。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政主持桃園智慧農耕團誓師成軍服務。記者曾增勳／攝影

青農 張善政

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