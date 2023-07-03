竹北氣爆後續 竹縣府提供心理諮商關懷支援

竹縣府今天表示，竹北瓦斯氣爆案後續，除持續全面進行檢修社區管線和結構安全，也派遣心理諮商師輔導，並提供專業諮商窗口，協助住戶走出創傷。

新竹縣政府今天新聞稿表示，竹北瓦斯事件後新竹瓦斯公司全力善後，也針對受災社區，加緊腳步檢修社區管線和結構安全，盼儘速讓居民可以安全返家。

心理諮商師說，住戶在經歷重大災害後，任何人多少會受到傷害，有人可能失眠，有人可能情緒焦慮不安，每個人顯現程度也不同，通常這些狀況會在1個月內慢慢緩解，後續提供住戶免費心理諮商輔導。

縣府表示，意外發生當天即派員駐點社區，隨時提供物資和關懷，同時為照顧受災住戶，也派遣心理諮商師輔導，並提供專業諮商窗口，協助住戶走出創傷。

縣府指出，日前在受災社區舉行住戶大會，衛生局派員與心理諮商師協助，由心理諮商師輔導受災住戶，包含提醒住戶災後可能遭遇狀況、如何初步自我評量，以及提供專業諮商管道。

縣府社會處說，意外發生當天調派人力攜帶物資前往社區提供受災住戶援助，對於傷者也在方便時間提供關懷慰問。其中，重傷民眾，考量家屬來回林口長庚醫院，除安排社工人力輪班陪伴家屬即時給予協助，也由瓦斯公司安排專車接送。目前社會處仍維持每天派員社區駐點，隨時協助住戶。