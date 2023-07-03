參與式民主向下扎根 苑裡首辦小小公民一起來提案

苗栗縣苑裡鎮公所近期推動實驗性的參與式民主向下扎根計畫，在鎮內9所小學舉辦「小小公民一起來提案」說明會，上周末最後一場結束後，今天開始，將在一周內收集小朋友的提案發想單，最後再以投票方式，來決定可行提案，有機會列入公所施政來執行。

苑裡鎮公所表示，公所舉辦苑裡鎮兒少權利推廣活動，近兩週工作小組團隊已親自前往鎮內各小學，邀請小三至小五學童參加，舉辦校內提案說明會；上周末安排在苑裡圖書館舉辦的「苑裡童樂會 民主來扎根」之兒童參與式預算說明會，是最後一場。

公所秘書李易昆說，每場說明會小朋友都既好奇也表現熱絡，天馬行空表達自己的意見，不過較不成熟，但從今天開始，將請各校在一周內協助收集小朋友的提案發想單，本月中旬及月底辦理兩場提案工作坊活動，透過討論發展為成熟提案，接著再辦小小里民大會，邀請公所各主管及鎮民代表列席；最後，在9月12日舉辦投票園遊會，以投票方式，來決定可行提案，列入公所施政來執行。

李易昆說，很多縣市都有舉辦過參與式民主活動的經驗，但都是針對大人，苑裡鎮首次舉辦民主向下扎根，邀請小朋友來融入參與式民主，透過此活動，小朋友們可以從小培養民主素養與法治觀念，為將來成為一個民主社會的良好公民，做好充分的準備。