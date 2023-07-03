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桃竹苗民眾不用再跑監理所 OK超商今起可寄送報廢車牌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
7月3日起，只要到全台900間OK便利商店操作OK.go事務機，就能將報廢、繳（註）銷車牌送到指定的桃竹苗地區監理所站。圖／新竹區監理所提供
7月3日起，只要到全台900間OK便利商店操作OK.go事務機，就能將報廢、繳（註）銷車牌送到指定的桃竹苗地區監理所站。圖／新竹區監理所提供

民眾車輛如要報廢或繳銷，原本在監理服務網申請後，還要到郵局或親自跑一趟監理所站繳回車牌；另外有被監理機關註銷的車牌也要繳回。為更便利民眾繳回車牌，新竹區監理所與OK超商即日起聯合推出「報廢與繳、註銷車牌寄送」便民服務，年底前還可享有寄件費35元優惠（原價60元），歡迎民眾多加利用。

新竹區監理所指出，為更便利民眾繳回車牌，自7月3日起，只要到全台900間OK便利商店操作OK.go事務機，就能將報廢、繳（註）銷車牌送到指定的桃竹苗地區監理所站。

新竹區監理所表示，7月3日起至12月31日期間，還可享有寄件費35元的優惠（原價60元），繳回註銷號牌將不再計加相關稅費，希望透過新便民服務，帶來更好的服務品質。

新竹區監理所與OK超商即日起聯合推出「報廢與繳、註銷車牌寄送」便民服務。圖／新竹區監理所提供
新竹區監理所與OK超商即日起聯合推出「報廢與繳、註銷車牌寄送」便民服務。圖／新竹區監理所提供

新竹 監理站 超商

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