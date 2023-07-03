中醫大新竹附醫吹起復古風　「單純即永恆」畫展登場

中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊即日起到8月底推出「單純即永恆」畫展。策展人陳昭賢邀請曾旅居紐約，現為新竹在地重要客籍藝術家蔡汝恭展出26幅畫作，題材包含風景、人物、動物等。院長陳自諒期盼透過美學的慰藉，滋潤病人和家屬的心靈，帶來正能量。

策展人陳昭賢說明，蔡汝恭的畫作簡樸潔淨，充滿對生命的體認與蛻變，更是歷經千錘百鍊技法琢磨的成果，擅長表現各式各樣的主題，田野、街景、建築物、亦或者生活中顯現的人物、動物與靜物。

陳昭賢表示，這次展出多是藝術家蔡汝恭30年以上的畫作，這些作品也曾經在美國休斯頓市，桃園、新竹美術館展出，如今30年後在醫院展出，品質依然，經典重現，著實不易，也讓醫院呈現一股復古風。