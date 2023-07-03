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中醫大新竹附醫吹起復古風　「單純即永恆」畫展登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊即日起到8月底推出「單純即永恆」畫展。記者黃羿馨／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊即日起到8月底推出「單純即永恆」畫展。記者黃羿馨／攝影

中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊即日起到8月底推出「單純即永恆」畫展。策展人陳昭賢邀請曾旅居紐約，現為新竹在地重要客籍藝術家蔡汝恭展出26幅畫作，題材包含風景、人物、動物等。院長陳自諒期盼透過美學的慰藉，滋潤病人和家屬的心靈，帶來正能量。

策展人陳昭賢說明，蔡汝恭的畫作簡樸潔淨，充滿對生命的體認與蛻變，更是歷經千錘百鍊技法琢磨的成果，擅長表現各式各樣的主題，田野、街景、建築物、亦或者生活中顯現的人物、動物與靜物。

陳昭賢表示，這次展出多是藝術家蔡汝恭30年以上的畫作，這些作品也曾經在美國休斯頓市，桃園、新竹美術館展出，如今30年後在醫院展出，品質依然，經典重現，著實不易，也讓醫院呈現一股復古風。

中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真指出，蔡汝恭畫作有對自然風景的讚頌、對動物的珍愛、旅行異鄉的印象，也有透過彩筆表達對世間人物的觀察。整體來看，作品抒情寫意、優雅唯美，透露畫家的真性情，在單純含蓄中內蘊壯麗的生命觀照。

策展人陳昭賢（左）說明，蔡汝恭的畫作簡樸潔淨，充滿對生命的體認與蛻變，更是歷經千錘百鍊技法琢磨的成果。記者黃羿馨／攝影
策展人陳昭賢（左）說明，蔡汝恭的畫作簡樸潔淨，充滿對生命的體認與蛻變，更是歷經千錘百鍊技法琢磨的成果。記者黃羿馨／攝影

新竹 畫作 藝術家

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