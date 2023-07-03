超高cp值 新竹這路跑報名費千元有找 可領千元美食優惠券

新竹全國馬拉松挑戰賽暨日出茶太彩繪Fun路跑開跑，活動將於10月28日在新竹十三甲伯公(新竹高鐵站前空地)舉行，這次路跑有21公里、10公里、5公里及2公里共4個組別，最特別的是2公里的路跑，讓親子可一起運動，且賽事道上將由六角國際提供旗下美食，現場還有彩繪課程、DIY、文創團隊到現場設攤，邀請民眾走出戶外。

新竹縣長楊文科表示，路跑是適合全家一起參與的活動，藉由趣味路跑活動能促進親子間的互動，讓全家大小都留下美好的回憶，透過大型路跑活動提升各年齡層的運動意願，培養運動習慣及提高參與意願。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，本次彩繪路跑活動分為21公里、10公里、5公里及2公里，路線主要涵蓋文興路、興隆路、堤頂街及竹22芎林段進行，其中最特別的是2公里賽事，輕鬆體驗路跑，歡迎親子參與有趣的短程賽事。

這次美食補給站部分，六角國際董事長王耀輝說，將由六角國際於賽道上提供旗下品牌餐飲美食，如：日出茶太手搖茶飲、春上布丁蛋糕、烘焙密碼麵包、段純貞牛肉麵滷味等，讓跑者參賽之餘也可盡情享用佳餚。此外，贈品部分也非常豐富，贈送六角美食通APP-價值千元的路跑美食優惠券。

田耕豪說，贈品部分除提供奶茶人紀念T、活動紀念帽外，還有運動型防水手機套、時尚太陽眼鏡、運動毛巾、當天市集150元抵用券及價值千元的路跑美食優惠券，前1千位報名者還贈送由日出茶太提供的時尚後背包。