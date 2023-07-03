帶來髒亂引反彈 田厝冷泉坑 開放不到半月喊卡

新竹縣新豐鄉鳳坑村戲水祕境「田厝冷泉坑」，暌違3年於上個月中旬重新開放，湧入大批遊客，也帶來垃圾、髒亂等問題，引起村民反彈，不到半個月暫停開放，村長姜禮本說明，因缺少公共衛浴、垃圾桶等設施，髒亂問題無解，將與鄉公所、地主商討配套措施，再行開放。

新豐鄉鳳坑村田厝冷泉坑3年前因疫情暫停開放，前村長姜政焜今年6月8日帶志工整頓環境，18日開放後成為消暑祕境，大批遊客聞風而至，姜政焜說，部分遊客亂丟垃圾，也因該處無浴廁，甚至有人隨地便溺，造成髒亂，引起地方反彈，經多方協調，決定暫緩開放。

姜禮本則表示，田厝冷泉坑這些年已成為鳳坑村特色，不過土地是田家私人土地，當初規畫時雖得到地主、村民認可，但現今外來遊客帶來髒亂問題，村民也希望能提供公共浴廁、垃圾桶，但因為地主不同意，只好暫停開放，此外，鄉公所雖有意補助公共衛浴設備等設施，但因沒有適當位置、土地取得不易，目前仍再找尋配套措施中。

另，新竹市政府前廣場噴水設施，暌違2年前天重新開放，第一天吸引逾300名大小朋友，市府免費提供水槍租借，親子玩得不亦樂乎，歡笑聲此起彼落，市長高虹安要求團隊做好水質衛生安全，提供親子消暑戲水好去處。