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工程延宕惹議 馬偕地下停車場 竹市府：年底營運

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市府目標在馬偕醫院旁新建地下2層停車場，共規畫246個汽車位，原定去年底完工，如今仍在施工中。記者王駿杰／攝影
竹市府目標在馬偕醫院旁新建地下2層停車場，共規畫246個汽車位，原定去年底完工，如今仍在施工中。記者王駿杰／攝影

新竹馬偕醫院旁園道五智慧地下停車場工程延宕，市議員黃文政質疑效率，尤其施工期間必須配合水源街封閉，影響環境並造成困擾，市府回應停車場因管線配合等問題影響進度，現已經解決，預計今年9月開放水源街通車，年底開放營運。

新竹馬偕醫院周邊停車需求大，但汽機車停車格長期不足，不少民眾抱怨一位難求，市府爭取前瞻預算連同市款2.87億元，2021年9月開工在園道五闢建智慧地下停車場，2層規畫246個汽車位，原定去年底完工，但如今仍處於施工狀態。

黃文政說，停車場施工必須封閉一旁要道水源街，影響通行與居住品質，民眾為了城市建設，配合忍耐施工黑暗期，停車場卻沒按時完工，市府的效率讓人質疑。

市府交通處指出，市府與馬偕醫院合作，園道五地下停車場施作地下連通道連結醫院，免於風吹日曬雨淋，不過，連通道施工遭遇高壓電、自來水與瓦斯管線等阻礙，去年施工進度延後，經今年努力，目前連通道已完成，地下停車場主體工程進度97%，預計年底前取得使用執照後開放營運，9月將優先開放水源街通車。

另外，由於地上景觀工程因人力、材料、物價上漲，原施工廠商無意接手後續景觀擴充工程，市府今年已另案發包辦理，工程6月26日上網公告，預計7月6日開標，正積極邀請優良廠商投標，順利決標後，可於8月開始施工。

停車場 馬偕醫院 新竹

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