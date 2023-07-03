生養政策獲肯定 桃園人口破230萬 成長冠六都

台灣少子化嚴重，桃園市人口卻逆勢成長，今年6月正式突破230萬大關，創升格以來新高，近日獲內政部表揚為「推行人口政策措施宣導執行」績效優良的地方政府。市府強調，桃園發展的建設、經濟、社福等政策，已成為國人遷入及生養的首選之都。

民政局統計，截至5月底，桃園設籍人口共229萬9339人，相較2013年底204.4萬人，近10年人口增加25.5萬人、增幅12.5％，人口增加數及增加率都名列六都第一，對比其他五都，只有台中市及新北市分別增加4.7％及1.6％，其餘三都人口皆負成長。

民政局指出，在全台「生不如死」的趨勢下，疫情3年來，桃園出生率仍大於死亡率，其中2020年自然增加8264人、2021年6052人，去年出生率雖銳減，但仍增加2414人。

民政局表示，桃園升格以來，僅去年1至5月一度人口負成長，主因是疫情2年未返台而被除籍的人數太多，導致人口下降；國境解封後，旅外國人已紛紛返台，去年下半年起恢復戶籍人數快速回升，今年上半年平均約2000人復籍。

民政局表示，今年桃園每月人口平均成長3000人，1月更達5478人，每天約增加100多人。研考會主委吳肇銘表示，市府將持續推動凍卵營養金、多1胎多1萬、產後憂鬱症、幼兒園大班免費、國中小營養午餐免費等婦幼政策，助年輕家庭敢生好養。

市府表示，桃園移入人口中，不少是來自雙北的「脫北族」，隨著基北北桃1200通勤月票上路，基北北桃一日生活圈更加緊密，相信移居桃園的浪潮會日益盛行。