雨襲雷擊 桃園多處積水、3千戶停電

桃園市昨午後大雷雨，10處地區因宣洩不及，一度造成路面積淹水15公分以上，市府養工處緊急派員前往清孔抽水排除，積水約1小時內即消退，平鎮金陵路電線則遭雷擊斷裂，造成近3千戶停電約4小時，民眾大喊悶熱又不便，由台電搶修後復電。

昨天桃園午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午針對桃園發布大雷雨即時訊息，2點多開始降雨打雷，桃園、八德、龜山、平鎮時雨量都驚人，市府水務局統計，八德區連城橋觀測站時雨量達52毫米、龜山區文心國小測站51毫米；水利署也對大溪區發布淹水二級警戒。

因降雨宣洩不及，部分地區陸續傳出零星積淹水災情，水務局長劉振宇表示，桃園、中壢達15公分以上積淹水案件共10處，桃園區民族地下道積水30公分、半個輪胎高，養工處及桃園區公所隨即派員處理，半小時內排除、迅速恢復通行，另秀山路86巷也積水近30公分，約1小時左右退水，其餘案件也都在雨勢趨緩後半小時內消退。

對桃園區秀山路積淹水，當地玉山里長林于翔表示，這波降雨來得又急又快，許多人措手不及，甚至還有民宅被水漫入，不少里民直呼已7、8年沒看過這種情況，幸好狀況尚不嚴重。

水務局長劉振宇表示，為防範本周午後雷雨天氣型態，市府4天前提前進行防汛工作，也在臉書提醒市民注意，召開防汛整備會議確認轄管水門達防汛狀態及備好防汛物資，龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點預布抽水機，這次也會逐件會勘調查淹水原因，每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。

平鎮區金陵路電線則遭雷擊斷裂，掉落地上起火，平鎮區北勢、北興、東社、東勢各里及霄裡路、龍岡路等地2968戶隨即停電，時值夏季，用戶沒電可用，紛打電話抱怨不便，台電緊急派員搶修，下午5時後復電。