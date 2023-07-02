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乙未保台戰役128年紀念 張善政：感念客家先民犧牲精神

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左起）、客委會主委楊長鎮獻花向乙未戰役英靈表達追思紀念。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左起）、客委會主委楊長鎮獻花向乙未戰役英靈表達追思紀念。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天參前往平鎮區出席2023乙未戰役文化季舉辦128周年紀念儀式，與客委會主委楊長鎮向乙未戰役英靈默哀一分鐘，獻花圈哀思紀念客家先民保鄉愛土精神，張善政說，感念客家先民為家園犧牲奉獻精神，更感念客家族群對台灣發展的貢獻，期許未來繼續為桃園、國家打拚。

今年乙未客家戰役文化季以「念念128周年」主題，強調全齡互動參與，由舞蹈團搭配客家歌曲「千秋義民」揭開序幕，由客家曲藝老師謝其國作詞作曲及團隊吟誦「1895紀念歌」致敬，張善政、楊長鎮帶領全場向乙未戰役英靈默哀一分鐘，獻花圈表達追思，致贈審議列為國寶的「藍地黃虎旗」，由客家烈士遺族代表管景詮接受，帶領民眾獻花，紀念客家先民犧牲奮戰、愛鄉衛土及保衛台灣的義勇精神。

張善政說，1895乙未戰役至今已128年，當年清朝簽訂馬關條約，將台灣割讓日本，日本軍隊登台後遭遇先民堅強抵抗，尤以桃園平鎮、大溪、龍潭等客家區域為抵抗主力，展現客家鄉親愛鄉、愛土的英勇精神，成為日後可歌可泣的歷史戰役，也令後世充滿無限懷念與感佩。

楊長鎮表示，桃園市政府在1895乙未保台紀念公園完工後，每年安排固定日期舉辦紀念儀式，這也是台灣第一個針對1895乙未保台戰爭的先烈紀念活動，相信這項紀念活動，會讓客家先烈在天之靈感到欣慰。

張善政表示，客家精神淵遠流長，不僅在抗日戰役展現愛鄉愛土、樸實、硬頸的精神，在台灣發展歷程，也可發現客家精神是支撐台灣多年發展的重要力量，今年8月11日至10月15日桃園即將舉辦世界客家博覽會，將展現客家族群的特色與精神。

桃園市長張善政（右四）致贈客家烈士遺族家屬管景言詮（左四）乙未戰役的「藍地黃虎旗」，感念客家先民犧牲保衛鄉土精神。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右四）致贈客家烈士遺族家屬管景言詮（左四）乙未戰役的「藍地黃虎旗」，感念客家先民犧牲保衛鄉土精神。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政帶領民眾紀念乙未戰役128周年紀念，自由獻花追思，共同感念先民犧牲愛鄉土的義勇精神。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政帶領民眾紀念乙未戰役128周年紀念，自由獻花追思，共同感念先民犧牲愛鄉土的義勇精神。記者曾增勳／攝影

張善政 客委會

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