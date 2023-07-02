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桃園大雨釀10處積淹水 市府：逐件調查原因

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園今天下午出現強降雨，桃園區民族地下道淹水半個輪胎高，接獲通報後由市府養工處及桃園區公所隨即派員處理，半小時內排除積淹水迅速恢復通行。圖／桃園市水務局提供
桃園今天下午出現強降雨，桃園區民族地下道淹水半個輪胎高，接獲通報後由市府養工處及桃園區公所隨即派員處理，半小時內排除積淹水迅速恢復通行。圖／桃園市水務局提供

桃園今天下午出現強降雨，包含桃園區、中壢區達15公分以上積淹水案件共約10處，市府下午3點半因應雨勢開設三級應變，目前積淹水地區皆已消退。市府表示，本次積淹水案件後續會逐件會勘調查淹水原因，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。

氣象局下午3點19分針對桃園市發布大雷雨即時訊息，持續至4點15分，這場大雨造成八德區1小時雨量達66毫米，龍潭區1小時雨量達63毫米，中壢區及桃園區也達30毫米以上，目前雨勢已趨緩。

水務局長劉振宇表示，為防範本周午後雷雨天氣型態，市府4天前提前進行防汛工作，並於FB提醒市民注意，召開防汛整備會議確認轄管水門達防汛狀態及備好防汛物資，並於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點預布抽水機。

劉振宇表示，今天包含桃園區、中壢區達15公分以上積淹水案件共計約10處積淹水事件，其中桃園區民族地下道淹水半個輪胎高，接獲通報後由市府養工處及桃園區公所隨即派員處理，半小時內排除積淹水迅速恢復通行，另秀山路86巷積淹水近30公分，亦於下午4點30分左右退水，其餘積淹水案件於雨勢趨緩後半小時內消退。

淹水 桃園 雨量

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