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桃園蓮花季熱鬧登場 警反詐騙宣導、交管措施一次看

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市長張善政一同宣導反詐騙觀念。圖／大園分局提供
桃園市長張善政一同宣導反詐騙觀念。圖／大園分局提供

2023桃園蓮花季開跑，活動時間自7月1日至8月20日，在觀音區蓮花園休閒農業區登場，今上午舉辦開幕記者會，大園警分局除了加派警力在周邊路段進行交通疏導管制，同時邀請市長張善政進行反詐騙宣導，向民眾傳遞反詐騙觀念。

今年的桃園蓮花季展期近2個月，以「蓮線」為主軸，現場設置5座裝置藝術，活動期間每週末都有不同主題，預計吸引大批觀光人潮。

大園分局指出，為避免現場交通壅塞，例假日上午8點至下午5點，警方在觀音區新華路一段與金華路口實施交通管制措施，禁止臨時停車；平日則編排警力加強會場周邊巡視，以防止裝置藝術遭破壞或竊取。警方也將不定時前往會場，向民眾解析各類詐騙類型，藉以提醒參觀的遊客謹慎防詐，提升全民反詐意識。

大園分局提醒民眾，附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸交通工具，相關乘車資訊可至桃園蓮花季官方網站查詢，自行開車前往的民眾可將車輛停放在金華路公埤旁停車場，搭乘免費接駁車前往參觀。

桃園蓮花季登場，大園分局除在現場交通疏導，同時進行反詐騙宣導。圖／大園分局提供
桃園蓮花季登場，大園分局除在現場交通疏導，同時進行反詐騙宣導。圖／大園分局提供

詐騙 桃園 裝置藝術

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