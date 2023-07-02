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雷擊電線掉落起火 桃園平鎮2968戶停電搶修

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區高壓電線遭雷擊掉落地上起火，造成2968戶斷電停電，台電緊急派人修，預計5時復電。圖／台電提供
平鎮區高壓電線遭雷擊掉落地上起火，造成2968戶斷電停電，台電緊急派人修，預計5時復電。圖／台電提供

桃園市今天下午突然天空對流雲系旺盛，引發大雷雨一陣傾洩，平鎮區金陵路疑似電線突然遭雷擊掉落地上起火斷電，平鎮區北勢、北興、東社、東勢各里及霄裡路、龍岡路等地2968戶停電，用戶沒電可用，紛紛打電話抱怨，台電緊急派員搶修，預計今天下午5時後修復供電。

平鎮區多個里及道路用戶突然停電，適逢假日在家，造成當地一片黑暗，紛紛上網詢問，網友PO文「注意」，指稱平鎮區金陵路四段、建安路口，疑似雷擊電線掉落馬路上起火，現場已有消防隊、警察到場處理，請用路人注意行車安全。

台電桃園營業處表示，該處巡修人員據報，立即聯絡工程人員前往檢修，並採取陸續修復恢復供電方式，經工程人員緊急搶修，至下午3時已完成2300多戶復電，剩下645戶預計下午5時後復電。

平鎮區高壓電線遭雷擊導致2968戶斷電停電，台電緊急派人修，預計5時復電。圖／台電提供
平鎮區高壓電線遭雷擊導致2968戶斷電停電，台電緊急派人修，預計5時復電。圖／台電提供

停電 桃園

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