六都唯一「生大於死」桃園人口破230萬 政策獲肯定

近年台灣人口負成長、少子化問題嚴重，桃園人口卻逆勢成長，今年6月正式突破230萬大關，是六都唯一自然正成長城市，並獲內政部「推行人口政策措施宣導執行」績效優良地方政府。研考會主委吳肇銘今表示，桃園將持續推動建設、經濟、社福等政策，成為民眾遷入及生養的首選，在1200月票上路、一日生活圈更緊密後，相信移居桃園的人口會更多。

吳肇銘說，市長張善政剛上任，便推出「生育津貼多一胎加一萬」、「5歲幼兒免學費」、「國中小免費營養午餐」等方針，讓家長減輕生兒育女的負擔，市府推出的「產後心理諮商」、「凍卵營養金」也成為市民高度認同的有感政策。

吳肇銘表示，桃園吸引不少來自雙北的「脫北族」定居，隨著基北北桃1200通勤月票7月正式上路，結合捷運、鐵路地下化等相關建設規畫，相信「移居桃園」浪潮會日益盛行，未來桃園人口逐漸提升，相關城市建設與招商引資計畫也將同步展開，包括桃園航空城、龍潭科學園區擴建等，都將成為北台灣都會區經濟發展的重要指標，讓桃園從工業之都轉型為智慧科技新都。