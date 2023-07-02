聽新聞
test
0:00 / 0:00
六都唯一「生大於死」桃園人口破230萬 政策獲肯定
近年台灣人口負成長、少子化問題嚴重，桃園人口卻逆勢成長，今年6月正式突破230萬大關，是六都唯一自然正成長城市，並獲內政部「推行人口政策措施宣導執行」績效優良地方政府。研考會主委吳肇銘今表示，桃園將持續推動建設、經濟、社福等政策，成為民眾遷入及生養的首選，在1200月票上路、一日生活圈更緊密後，相信移居桃園的人口會更多。
吳肇銘說，市長張善政剛上任，便推出「生育津貼多一胎加一萬」、「5歲幼兒免學費」、「國中小免費營養午餐」等方針，讓家長減輕生兒育女的負擔，市府推出的「產後心理諮商」、「凍卵營養金」也成為市民高度認同的有感政策。
吳肇銘表示，桃園吸引不少來自雙北的「脫北族」定居，隨著基北北桃1200通勤月票7月正式上路，結合捷運、鐵路地下化等相關建設規畫，相信「移居桃園」浪潮會日益盛行，未來桃園人口逐漸提升，相關城市建設與招商引資計畫也將同步展開，包括桃園航空城、龍潭科學園區擴建等，都將成為北台灣都會區經濟發展的重要指標，讓桃園從工業之都轉型為智慧科技新都。
吳肇銘表示，面對高齡化的挑戰，桃園除發放老年三節禮金、提高重陽敬老金，讓長輩放心養老；更透過「智慧遠距醫療」及「擴大肺癌早期篩檢」等方式，確保市民能夠不分城鄉，得到高品質的醫療資源及照護，市府也計畫擴大老人愛心卡的使用範圍，鼓勵長輩外出搭乘大眾運輸工具，盼多管齊下，打造桃園成為宜居城市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言