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多元行銷農產品 竹北、新埔、寶山農會獲縣府肯定

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市農會將在地特產黑豆，推廣進入國中、國小，讓學生能吃到新鮮且優質的農產品。圖／新竹縣政府提供
竹北市農會將在地特產黑豆，推廣進入國中、國小，讓學生能吃到新鮮且優質的農產品。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府4月24日至5月5日間進行各級農會業務考核，考核項目包含會務、業務、財務、政策性任務及特殊功績等，成績評定結果出爐，其中竹北市農會、新埔鎮農會、寶山鄉農會表現優異獲得前三名。

竹北市農會總幹事馮濬傑指出，竹北市是很都市化的地區，農產品相對其他鄉鎮市較少，不過農會也利用人口密度高的優勢，透過團購、網路，重新包裝、行銷農產品，獲得肯定。竹北市農會也將在地特產的黑豆，推廣進入國中、國小，讓學生能吃到新鮮且優質的農產品。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙分享，新埔鎮的特色包含水梨、柑橘等，每年都舉辦行銷活動，而農民市場的業務行銷平台也增加小農的收益，農會近年也針對周邊休閒農業區計畫、輔導青農轉型，推出深度旅遊或體驗等，農會透過協助、整合，展現成效。

「把菜賣出去、農務推廣好！」寶山鄉農會總幹事陳信良說，寶山鄉的農特產品多元，最大宗是柑橘，夏季還有綠竹筍，其他特色農作還包含茶花、蜜柚、楊桃等。他很感謝縣府每年考核的肯定，縣府透過考核農會該做的機制，並訂出規範和基準，農會要做好的就是顧好農民、推廣政府要執行的政策，此次獲得績優前三名「十分榮幸」。

新竹縣政府農業處指出，竹北市農會近年積極推動稻米轉作黑豆，通過產銷履歷驗證面積達57.3公頃，並供應16所國小引用黑豆漿。去年配合農糧署辦理國產農產品調節銷售量，獲全國各農會分組冠軍，成績亮眼。

此外，新埔鎮農會積極推動柿餅、水梨，輔導婦女成立田媽媽特有餐飲美食坊，屢獲評鑑績優，去年也獲得農金獎營運卓越獎優等；寶山鄉農會將特產橄欖、柑橘、黑糖等開發多款加工商品，推動農業六級化經營，憑藉臨近科學園區的優勢及多元經營，銷售業績逐年成長。

新埔鎮農會近年也針對周邊休閒農業區計畫、輔導青農轉型，推出深度旅遊或體驗等。圖／新竹縣政府提供
新埔鎮農會近年也針對周邊休閒農業區計畫、輔導青農轉型，推出深度旅遊或體驗等。圖／新竹縣政府提供
寶山鄉的農特產品多元，最大宗是柑橘。圖／新竹縣政府提供
寶山鄉的農特產品多元，最大宗是柑橘。圖／新竹縣政府提供
竹北市、新埔鎮、寶山鄉農會表現優異獲得縣府考核前三名。（左起為寶山鄉農會總幹事陳信良、新埔鎮農會總幹事曾庭熙、竹北市農會總幹事馮濬傑）。記者黃羿馨／攝影
竹北市、新埔鎮、寶山鄉農會表現優異獲得縣府考核前三名。（左起為寶山鄉農會總幹事陳信良、新埔鎮農會總幹事曾庭熙、竹北市農會總幹事馮濬傑）。記者黃羿馨／攝影

農會 北市 柑橘

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