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竹市府前廣場化身水樂園 上百位大小朋友樂不思「暑」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府府前廣場噴水設施睽違兩年終於昨起正式開放，吸引逾300位大小朋友前來戲水消暑。圖/新竹市政府提供
新竹市府府前廣場噴水設施睽違兩年終於昨起正式開放，吸引逾300位大小朋友前來戲水消暑。圖/新竹市政府提供

炎炎盛夏飆高溫，新竹市府府前廣場噴水設施睽違兩年終於昨起正式開放，吸引逾300位大小朋友前來戲水消暑，讓新竹州廳一夕之間化身成為市民朋友的「夏日水樂園」，親子玩得不亦樂乎，歡笑聲此起彼落。

市長高虹安表示，過去疫情期間，孩子們戶外遊戲機會減少，為滿足市民休閒需求、迎接疫情趨緩後第一個暑假的到來，今年要求行政處改善及維養噴水設施，並做好水質安全檢測，府前廣場噴水設施睽違兩年終於重新開放，提供親子們夏日消暑戲水的好去處，家長們帶小孩放電之餘，還可以順遊舊城區品嚐竹市在地美食，陪伴孩子們共度難忘的歡樂暑期時光。

陳姓女子說，過去因疫情影響較少帶孩子出門，得知市府今年重新開放噴水設施後，就馬上帶著女兒前來同樂，市府的租借水槍服務非常貼心，之後有空一定都會帶小孩來報到。

行政處長吳皇昇指出，噴水設施昨日開放後即湧入逾300人次前來戲水，此起彼落的歡笑聲不絕於耳；市府也免費提供水槍免費租借服務，玩累了可至一樓服務中心，提供紙毛巾、吹風機、梳子等供民眾使用，而府內的無障礙廁所兼親子廁所也能滿足更衣需求。

府前廣場噴水設施的水質經過殺菌、消毒，具有游泳池衛生的合格等級，並將水循環再利用，不浪費水資源，噴出水壓是緩升、緩降，而噴水池周圍設有護欄，廣場周圍也有工作人員協助看顧小朋友的安全，提供孩子安全無虞的玩樂空間。

行政處說明，今年府前廣場噴水時間為平日周ㄧ至周五每天早上8點、中午12點各開放噴水15分鐘，下午5點至下午7點加碼連續2小時噴水；逢週六、日與國定假日則從下午3點起至晚上7點，連續4小時不間斷噴水，讓市民朋友玩得安全又盡興。此外，「新竹水道取水口展示館」周邊戲水池現正開放中，提供親子消暑共遊更多選擇。

親子 疫情 新竹

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