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新豐戲水祕境田厝冷泉坑太夯 開放不到2周兩原因喊卡

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
冷泉坑重新開放後，大批遊客帶來垃圾、髒亂等問題引起村民反彈。圖／翻攝自臉書我是湖口新豐工業區人
冷泉坑重新開放後，大批遊客帶來垃圾、髒亂等問題引起村民反彈。圖／翻攝自臉書我是湖口新豐工業區人

暑假到來，新竹縣連日高溫，新豐鄉鳳坑村戲水祕境「田厝冷泉坑」，睽違3年於今年6月中旬重新開放，未料卻湧入大批遊客，同時也帶來垃圾、髒亂等問題引起村民反彈，6月底再度暫停開放，不少遊客敗興而歸。村長姜禮本說明，因缺少公共衛浴、垃圾桶等設施，髒亂問題無解，將與鄉公所、地主商討配套措施，再行開放。

前村長姜政焜8年前帶領村內志工整頓舊有洗衫坑，不僅挖出活水，也重新設計池子，讓過去村民閒話、納涼的洗衫坑，成為孩子戲水的安全秘境，「田厝冷泉坑」因此誕生。不過3年前因疫情爆發，冷泉坑暫停開放，也因久未維護，池子一度變得又髒又臭。

姜政焜今年6月8日帶著志工整頓環境，不僅清洗池子，也清除雜草、修補頂棚，6月18日開放後成為消暑祕境，不少遊客也聞風而至，不過同時也帶來髒亂等問題。

姜政焜說，「田厝冷泉坑」為田家人持分的私人土地，提供給村民無償使用，當初由新竹縣文化局社區規劃師規劃，由他企劃、申請經費及各村民出錢、出力創造出來的。創造的初衷，是希望這邊成為親子遊憩、長者說故事的聚集地，讓下一代孩子可以更了解地方文化。

姜政焜指出，不過自6月中旬再度開放後，不少遊客亂丟垃圾，也因該處無浴廁，有些沒公德心的遊客隨地大小便，造成髒亂，引起地方居民反彈，經多方協調後，決定暫緩開放。

姜禮本則表示，田厝冷泉坑這些年已成為鳳坑村特色，居民夏天常來泡腳，消息傳開後，陸續有外地遊客前來消暑遊玩，不過該處土地是田家私人土地，當初規劃時雖得到地主、村民認可，但現今外來遊客帶來髒亂問題，村民也希望能提供公共浴廁、垃圾桶，但因為地主不同意，只好暫停開放。

姜禮本說，鄉公所雖有意補助公共衛浴設備等設施，但因沒有適當位置、土地取得不易，目前仍再找尋配套措施中。

3年前因疫情爆發，冷泉坑暫停開放，也因久未維護，池子一度變得又髒又臭。圖／姜政焜提供
3年前因疫情爆發，冷泉坑暫停開放，也因久未維護，池子一度變得又髒又臭。圖／姜政焜提供
新豐鄉鳳坑村戲水祕境「田厝冷泉坑」，睽違3年於今年6月中旬重新開放。圖／姜政焜提供
新豐鄉鳳坑村戲水祕境「田厝冷泉坑」，睽違3年於今年6月中旬重新開放。圖／姜政焜提供
姜政焜今年6月8日帶著志工整頓環境，不僅清洗池子，也清除雜草、修補頂棚，6月18日開放後成為消暑祕境。圖／姜政焜提供
姜政焜今年6月8日帶著志工整頓環境，不僅清洗池子，也清除雜草、修補頂棚，6月18日開放後成為消暑祕境。圖／姜政焜提供
前村長姜政焜8年前帶領村內志工整頓舊有洗衫坑，不僅挖出活水，也重新設計池子。圖／姜政焜提供
前村長姜政焜8年前帶領村內志工整頓舊有洗衫坑，不僅挖出活水，也重新設計池子。圖／姜政焜提供

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