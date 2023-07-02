京元電竹南中華廠300億元擴廠 地方關心交通衝擊

京元電子股份有限公司苗栗縣竹南鎮中華廠往東擴廠3.6132公頃案，縣政府最近發布變更都市計畫實施，京元電計畫投入近300億元開發，擴廠後可再提供1500個在地就業機會。

半導體封裝測試大廠京元電中華廠鄰近竹南科學園區，縣府認為有助於科技產業群聚，及進一步提升競爭力，至於地方人士關心衝擊交通問題，縣府指出，變更案回饋停車場0.2123公頃，高於法定應設0.1603公頃。

京元電規畫通勤尖峰時段，廠區大門口派駐專員協助指揮管制車輛進出，大門閘門採常開，減少身分檢核與開關閘門放行作業時間，內部設置立體停車場、平面停車場，避免停車需求外溢，對外部停車空間產生排擠。

縣府指出，京元電竹南鎮中華廠是生產重鎮，空間及產能都趨於飽和，中華廠東邊毗鄰3.6132公頃農業區，現況工業使用、空置地及雜林草地，全部屬京元電所有，變更乙種工業區，做為擴廠使用。

根據變更計畫書內容，擴廠開發經費293億多元，將新設2棟廠房，增購800台測試機台等相關機器設備，及周邊公共設施工程，預估擴廠新增1500個就業機會，2026年產值可達72.7億元。

擴廠案縣府與京元電並簽訂公共設施回饋捐贈協議書，京元電自設8公尺聯外通路，應自負道路施作工程及後續管理維護責任，並應簽訂出具同意書，無償提供公眾通行。

此外，京元電10年期間，每年認養竹南鎮路燈相關費用10萬元，每年提供竹南鎮頂埔里國小清寒獎學金10名，每名各2000元，每年補助頂埔里辦理環境整理或相關活動30萬元，保障竹南鎮鄉親、頂埔里民優先錄用。