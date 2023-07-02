藍色、綠色的都有 苗栗閒置公有地清出疑似有毒廢棄物

苗栗縣銅鑼鄉瑞興街旁閒置公有地遭傾倒大批廢棄物，縣府最近清運，赫然發現夾雜約8公噸藍色、綠色疑似有毒廢棄物，並飄散異味，讓人怵目驚心，縣府環保局已採樣送驗。

苗栗縣議員張志宇今年5月議會定期會，質詢銅鑼鄉客屬大橋下方瑞興街旁空地，遭傾倒大批垃圾，縣府查出這塊約900坪土地，縣府2005年申請國有財產署撥用，用途是旅遊服務中心，但長期閒置，縣府工務處會同環保局6月20日至29日清運土地上雜物，赫然發現疑似有毒廢棄物。

環保局統計現場10天清出約20噸一般廢棄物，分類後送垃圾焚化爐，8噸綠色、藍色疑似有毒廢棄物，先暫時裝袋覆蓋，採樣檢驗確認成分後，才能後續處理，廢土部分就地整平。

工務處指出，瑞興街旁閒置地廢棄物6月29日清運完成，工務處在四周設置紐澤西護欄路障，防止再有車輛亂丟垃圾，此外，土地早已沒有規畫旅遊服務中心的用途，縣府會申請撤銷撥用。

銅鑼鄉民代表徐裕逢說，客屬大橋下三不管地帶，今年就發現5件廢棄物入侵，這塊閒置空地廢棄物清運，竟然有不同顏色的化學廢土，看了令人怵目驚心，也不知道堆放了多久，汙染環境土壤。