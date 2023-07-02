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公館紅棗紅了 「棗飯兜」每個120元 美味登場只有4天
苗栗縣公館鄉紅棗紅了，鄉農會於今年紅棗節4天期間，推出紅棗主題「棗飯兜（客家話便當之意）」，農會家政班媽媽手作，紅棗美味融入飯菜，打造地方特色便當。
公館鄉年度盛事紅棗節，7月22日、23日、29日、30日在苗25線「棗之細路」登場，4天期間棗飯兜接受預訂，限量供應，1個120元，必須至苗栗特色館「穿龍驛站」或「好客坊」自取，電話037-225296、037-558720。
鄉農會指出，棗飯兜以紅棗為主題，由家政媽媽集思廣益設計，使用紅棗干熬煮的原汁烹調，主菜紅棗牛肉、紅棗雞腿、紅棗豬排，搭配紅棗香腸、季節時蔬，紅棗炒飯更是招牌。
農會分享4人份紅棗炒飯做法，食材包括米飯4碗、去籽紅棗干10顆、雞蛋2顆、火腿2片，紅蘿蔔、洋蔥半顆，青蔥1支，及少許鹽、胡椒粉、沙拉油，首先將紅棗、火腿、紅蘿蔔、洋蔥、青蔥切成丁狀，放入少許的油，將蛋放入鍋中拌炒，再放入紅棗、火腿、紅蘿蔔、洋蔥，炒至7分熟後，將白飯倒入，再加少許的青蔥拌炒，起鍋前加入適量的鹽和胡椒粉拌勻即可。
公館鄉農會總幹事古雪雲說，公館鄉是農委會輔導全台唯一紅棗專區，種植面積約80公頃獨步全台，生果富含維他命C、多醣、胡蘿蔔素、有機酸，棗干有黃酮類化合物、蛋白質及鈣、鐵質等，棗飯兜可以吃到風味與營養。
今年紅棗節規畫紅棗食農小旅行，現場有舞台表演、紅棗市集、紅棗細路自助小旅行集章換冰棒、棗娃遊戲拿獎金、FB打卡送冰棒等活動，歡迎全國民眾到紅棗的故鄉旅遊體驗。
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