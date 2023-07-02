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駱調彬 推展白沙屯媽祖文化

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
白沙屯媽祖徒步進香活動隨香人數屢破新高，幕後推手駱調彬運營的白沙屯媽祖網路電視台及網站，功不可沒。記者吳傑沐／攝影
白沙屯媽祖徒步進香活動隨香人數屢破新高，幕後推手駱調彬運營的白沙屯媽祖網路電視台及網站，功不可沒。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年徒步進香是國內宗教盛事，今年隨香人數突破10萬人大關，幕後推手駱調彬功不可沒；他自發籌組義工組織、運營網站，再到創立網路電視台，將最佳畫質、更即時畫面傳送出去，將「白沙屯媽祖」進香活動熱度推到峰頂。

今年58歲的駱調彬原本從事媒體業，23年前考量住在都會區，孩子少了一分鄉下成長的田園樂趣與記憶，毅然辭去工作帶著小孩從台北返鄉，並義務推展白沙屯媽祖文化至今。

駱調彬發揮影音專長，發行過2004年至2020年進香活動DVD、短片，還導演多支紀錄片，目前擔任白沙屯媽祖網路電視台台長也與時俱進，逐步將進香活動的媒體工作數位化。

駱調彬說，現代人人手一機，他也更新高階設備，提供更高畫質、不斷訊直播進香活動外，也首創進香路途GPS定位系統、多視角空拍等，讓信徒用手機就能瘋媽祖。

他自豪地表示，今年9天進香活動的影音頻道，點閱人數衝高到500萬人次，線上直播同時觀看人數有4萬8000人，每天有2到3部白沙屯媽祖的影片，衝上台灣發燒影片前三名，都創下紀錄。

「這些都感謝來自社會各界的義工、結緣夥伴。」駱調彬說，大家一起出錢出力完成各項工作任務，也還好他們夫妻財力能自足，才能撐到現在，會繼續堅持做下去。

白沙屯媽祖 義工

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