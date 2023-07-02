竹縣動保園區落成 毛小孩搬新家

斥資8460萬元打造的新竹縣動物保護教育園區昨天落成，毛小孩開心住進新家。園區坐落竹北市中心，特別採噪音減除及環境友善設計，並分區規畫幼犬、成犬、猛犬及貓貓區，縣府指出，犬隻收容量可擴增至200隻，並特地打造戶外活動區，要讓狗狗也能在園區內奔跑、活動筋骨。

新竹縣動保教育園區占地約352坪，2021年7月動工以來，受疫情影響一度延宕，終於在昨天落成。

縣長楊文科到場見證，他表示現今動保意識抬頭，新竹縣改建原有的老舊收容空間，不僅能擴大收容量，也營造了兼具符合動物福利、環境友善兼具教育功能的場域。

新竹縣動保所長彭正宇表示，目前園內暫收容近150隻流浪狗、約20隻流浪貓，竹北的動物認養率一直都不錯，維持在80%以上，動物只要有機會都能找到適合的家庭。

彭正宇也說，新竹縣動保所會在園區推展收容、治療、絕育、動保推廣工作，也有些犬隻因生性較凶猛，或其他身體因素長期無人認養，也會提供完善照顧。