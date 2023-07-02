停車場充電樁 竹市拚3年增270格

新竹市電動汽車今年5月底達到1390輛，比去年底又多了288輛。對比電動汽車數量成長飛速，公有停車場充電樁建置牛步，市府交通處指出，3年將投入1億元預算建置公有停車場充電樁，今年先編列2千萬元將在前瞻補助的停車場建置符合法規要求的2%充電車格，預計2025年完成270格。

新竹市公有委外營運停車場目前僅赤土崎、牛埔、民權路、新竹漁港以及府後與北區地下停車場6處共設13格充電車位，相較電動車多達千輛，顯得僧多粥少。

記者走訪府後地下停車場全場286個汽車格，僅2個電動車充電格，車格上都正有特斯拉電動車充電，有其他電動車主想充電，眼見「沒格能充」只能悻然駛離。

迎合綠色運輸運具發展，交通部預告訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」草案，將要求公有路外公共停車場建置2%充電專用停車位。

交通處指出，市府在規畫前瞻停車場時就已預留充電線路，包括棒球場地下停車場、園道五停車場都將在今年建置充電樁，未來7處前瞻停車場將有48格充電格，符合法規2%要求。

至於其他公有停車場將在明、後年擴大設置充電樁，增設至少2%的電動車充電格位，新竹市已率先向中央提出補助申請。