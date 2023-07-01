桃園大溪老街、月眉停車場免費接駁 首日近300人運用

為舒緩桃園大溪老街周邊交通壅塞及停車需求問題，交通局今起開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車路線，自上午10時至下午6時，每20分鐘一班，提供為期3個月免費接駁服務，首日25班次共接駁289人次。

大溪老街假日遊客如織，但車位一位難求，交通局開辦接駁車，引導假日觀光車輛於大溪區大漢溪右岸月眉第一、二停車場約570席車格停放，再轉乘接駁公車進入大溪老城區。

今首日施行，交通局公共運輸科說，上午開始就陸續都有民眾使用搭乘，因班次密集所以民眾未有發生擠不上的情形，不過下午開始下雨影響出遊，等待乘坐的人數相對早上少一些。

公運科指出，上午10時至下午6時共計25班次，289人次。搭乘人數多集中於11點20分至13點40分間的班次，共計8班次，每班次平均20人。

交通局長張新福表示，接駁車以5輛甲類大客車往返行駛月眉停車場至大溪老城區，行經月湖路、康莊路、慈湖路，沿線停靠月眉第二停車場、月眉第一停車場、新街尾、大溪總站、大溪老街等站位，藉以滿足老城區假日觀光停車需求，改善周圍交通壅塞問題。