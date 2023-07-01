竹縣動保教育園區改建啟用 犬隻收容量可達200隻

新竹縣動物保護教育園區改建後今天落成啟用，縣長楊文科說，改建後犬隻收容量預計可擴增至200隻，並設有動物活動區域、醫療空間等，讓動物受到良好照顧，且推廣生命教育。

新竹縣政府提供新聞資料指出，新竹縣動物保護教育園區在110年7月12日開始動工興建，工程歷時1年10個月，於今年5月17日完工驗收，今天正式落成啟用。

楊文科出席表示，動保意識抬頭，民眾重視動物權益，在改建後的園區中，犬隻收容量預計將可擴增至200隻，還有動物活動區域、醫療空間等，讓動物得到良好的照顧，園區也提供收容、治療、絕育、動保推廣的工作。

動物保護所長彭正宇向中央社記者表示，為提升動物福利，在改建後園區全面提升照顧動物的環境，在收容犬貓等，是以符合動物習性以及動物福利要求規劃環境，比如於收容狗狗的空間，是以平飼來進行，透過小型群養來照顧。

彭正宇說，感謝各界協助，動保所將帶給縣內流浪犬貓舒適的收容空間及福祉，也邀請民眾來園區關懷流浪動物，共同為新竹縣動物保護工作努力。

縣府表示，園區除改變動物收容所嫌惡設施的形象，著重於噪音減除及環境友善外，也新設病房及手術房，加強絕育政策執行及提高動物醫療品質。