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桃園飲料店告別一次性塑料杯 上路首日稽查皆合格

中央社／ 桃園1日電

桃園市內的飲料店業者今天起不得提供一次用塑膠飲料杯給民眾。桃園市環保局今天說，新制上路首日對桃園市各區進行94家業者輔導稽查，全數符合規定。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，新規定實施前，已和轄內飲料業者溝通、電訪告知，呼籲店家配合政策推動，改用其它容器盛裝或提供循環杯租借服務等方式，同時也呼籲民眾購買手搖飲時可自備環保杯，或選擇使用桃園循環杯。

環保局說，配合環保署政策，今年1月起連鎖便利商店和連鎖速食店也已開始提供循環杯借用服務，桃園市目前共有241家門市加入循環杯行列。

環保局提醒，業者應確實配合一次用飲料杯減量政策，除了今天起飲料業者不得提供一次用塑膠飲料杯規定外，連鎖飲料店應於營業場所明顯處標示「自備飲料杯省＿元」字樣，其價差至少新台幣5元（含）以上，提供誘因讓民眾養成自帶飲料杯習慣。

桃園 台幣

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