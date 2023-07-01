桃園飲料店告別一次性塑料杯 上路首日稽查皆合格
桃園市內的飲料店業者今天起不得提供一次用塑膠飲料杯給民眾。桃園市環保局今天說，新制上路首日對桃園市各區進行94家業者輔導稽查，全數符合規定。
桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，新規定實施前，已和轄內飲料業者溝通、電訪告知，呼籲店家配合政策推動，改用其它容器盛裝或提供循環杯租借服務等方式，同時也呼籲民眾購買手搖飲時可自備環保杯，或選擇使用桃園循環杯。
環保局說，配合環保署政策，今年1月起連鎖便利商店和連鎖速食店也已開始提供循環杯借用服務，桃園市目前共有241家門市加入循環杯行列。
環保局提醒，業者應確實配合一次用飲料杯減量政策，除了今天起飲料業者不得提供一次用塑膠飲料杯規定外，連鎖飲料店應於營業場所明顯處標示「自備飲料杯省＿元」字樣，其價差至少新台幣5元（含）以上，提供誘因讓民眾養成自帶飲料杯習慣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言