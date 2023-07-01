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桃園活化新明市場 4天「自己當老闆」讓孩童體驗擺攤樂趣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府經濟發展局今明2天及本月15、16日於中壢新明公有市場，舉行「新明童聚市集」活動。記者翁唯真／攝影
桃園市政府經濟發展局今明2天及本月15、16日於中壢新明公有市場，舉行「新明童聚市集」活動。記者翁唯真／攝影

桃園市政府經濟發展局今明2天及本月15、16日於中壢新明公有市場，舉行「新明童聚市集」活動，邀請邀請親子一起至市場2樓「新明聚空間」販售二手好物及手工自製商品，體驗擺攤當老闆共設有30攤，活動也串聯市場1、2樓，民眾於指定時間內於新明市場消費，憑商品即可於活動現場兌換市場買菜金50元，每日限量100份。

經發局長張誠表示，新明公有市場2樓未來將以「新明。聚空間」為題，運用市場空間作為社區交流平台，今年首度規畫以親子童趣為主，於7月1、2、15、16日舉辦4場次的「新明童聚市集」，除邀請桃園親子家庭前來擺攤販售二手玩具好物、遊戲及手工自製商品，也讓小朋友從中學習惜物的精神及販售商品的成就感。

有田姓家長指出，自己在網路上看到相關資訊，認為有趣便報名參加，自己平時會插畫、創作繪本及擔任青年局的青年職人教師，因此今擺攤販售一些彩繪手工藝品。

田姓家長說，現在小孩物質資源非常豐富，希望藉由活動，讓小孩知道賺錢的辛苦，並了解不是什麼東西都能唾手可得。

另為活絡市場整體買氣，活動也串聯市場1、2樓，民眾於指定時間內於新明市場消費，憑商品即可於活動現場兌換市場買菜金50元，每日限量100份。凡於2樓市場購買3樣商品於打卡牆拍照上傳分享，即可獲得摸彩的機會，最大獎為市價2000元的手持式4件組攪拌棒，活動期間現場還有免費的手作DIY體驗、小丑造型氣球表演等適合大小朋友同樂的活動。

經發局說，持續透過舉辦不同活動並嘗試不同方式活化新明市場，活動期間，也鼓勵市場攤商共同響應辦理集客活動，推出「超新星來相挺」活動，民眾只要在這4天參與指定攤商自辦活動，即可獲得新明童聚市集抵用金50元，歡迎大家前來參與。

桃園中壢「新明童聚市集」活動，讓孩子體驗當老闆，家長認為活動有意義。記者翁唯真／攝影
桃園中壢「新明童聚市集」活動，讓孩子體驗當老闆，家長認為活動有意義。記者翁唯真／攝影

親子 桃園 青年

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