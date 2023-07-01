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新竹縣動保教育園區落成 毛小孩搬新厝等真正溫暖的家

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科認同新竹縣動保教育園區的落成，象徵竹北這座城市新的里程碑。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科認同新竹縣動保教育園區的落成，象徵竹北這座城市新的里程碑。記者巫鴻瑋／攝影

歷經疫情影響延宕的新竹縣動物保護教育園區，今天落成，讓毛小孩搬新家，因園區正位於竹北市中心、寸土寸金，就連縣長楊文科都說是給毛小孩住最好的，同時也能提供都市民眾就近接觸動物，認識動物生命教育，更希望藉此喚起民眾愛心，能夠認養這些毛小孩，讓牠們真正有個溫暖有愛的家。

楊文科表示，現今動保意識抬頭，許多民眾十分重視動物權益，新竹縣將原先老舊的收容空間，改建為符合動物福利、環境友善兼具教育功能的場域，在改建後的園區中，犬隻收容量預計將可擴增至200隻，還有動物活動區域、醫療空間等，讓動物得到良好的照顧。

新竹縣動物保護教育園區今上午落成啟用，為減輕犬吠噪聲，園區採噪音減除及環境友善設計，收容所內分為幼犬、成犬、猛犬及貓貓區，更有戶外活動區設計，要讓狗狗也能在園區內奔跑、活動筋骨，同時新竹縣動保所也在園區推展收容、治療、絕育、動保推廣工作。

新竹縣動保所長彭正宇表示，目前園內暫收容近150隻狗狗，貓也有近20隻，不過竹北的動物認養率一直都不錯，維持在百分之80以上，動物只要有機會都能找到適合的愛家，不過也有些犬隻因生性較凶猛，或其他身體因素長期無人認養，動保所仍會提供完善照顧。

農委會畜牧處長張經緯表示，新竹縣動物保護教育園區從2019年開始規畫，中間因經歷疫情影響缺工缺料，使得興建進度不如預期，不過完工後嶄新的園區空間設計，特別設計動物互動區，有助提高認養率，更能提供從學童到銀髮族很好的生命教育認識場域。

張經緯提到，農委會即將在8月成立動保司，加上1959動保專線，期望能往改善人犬衝突、提高動物認養率等方向邁進。

新竹縣動物保護教育園區占地約352坪，總工程經費達8460萬元，工程招標期間歷經3次流標，才於2021年7月動工，不過工程期間因疫情導致營建成本暴增，一度讓工程延宕，最終在新竹縣府農業處、工務處、產發處及消防局合力下，才順利完工。

不少幼犬才出身幾個月，都期待今天不只是搬新家，而是能在這找到愛牠的家人。記者巫鴻瑋／攝影
不少幼犬才出身幾個月，都期待今天不只是搬新家，而是能在這找到愛牠的家人。記者巫鴻瑋／攝影
園區內收容許多貓貓，都在等待一個真正有愛、有溫暖的家，期待愛貓的民眾前來陪伴、帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
園區內收容許多貓貓，都在等待一個真正有愛、有溫暖的家，期待愛貓的民眾前來陪伴、帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣動保教育園區內設有動物戶外活動區，民眾也能與狗狗互動，嘗試彼此接觸。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣動保教育園區內設有動物戶外活動區，民眾也能與狗狗互動，嘗試彼此接觸。記者巫鴻瑋／攝影
園區內收容許多貓貓，都在等待一個真正有愛、有溫暖的家，期待愛貓的民眾前來陪伴、帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
園區內收容許多貓貓，都在等待一個真正有愛、有溫暖的家，期待愛貓的民眾前來陪伴、帶牠們回家。記者巫鴻瑋／攝影
狗狗望著籠外，希望這邊只是暫時棲身之所，能夠真正找到愛牠的家人、帶牠回家。記者巫鴻瑋／攝影
狗狗望著籠外，希望這邊只是暫時棲身之所，能夠真正找到愛牠的家人、帶牠回家。記者巫鴻瑋／攝影
園區犬隻收容空間容量擴充至200隻，分為成犬、幼犬及猛犬區。記者巫鴻瑋／攝影
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